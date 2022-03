O euro fecha a semana liquidada em 1,1 dólares

Frankfurt (Alemanha), 25 Mar O euro fechou a semana em US $1,1, após dois dias consecutivos sob o signo da estabilidade, com mais de um mês afetado pelos relatos da invasão da Ucrânia pela Rússia. O euro foi deslocado para 16.00 GMT a $1.1003, em comparação com 1,1 nas últimas horas de negociação de moeda europeia na quinta-feira. O Banco Central Europeu (BCE) estabeleceu a variação do valor de referência do euro em 1.2002. A moeda europeia moveu-se na sexta-feira em uma faixa de flutuação entre $1.1038 e a baixa de 1.0992. Os espíritos do mercado parecem menos vulneráveis à situação atual do que refletido no índice de confiança empresarial do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (Ifo), que em março sofreu um colapso maior do que os registrados no auge da pandemia. Este índice, um dos barômetros tradicionais da principal potência econômica europeia, caiu mais de treze pontos, para 90,8 neste mês, em comparação com 98,5 em fevereiro. Essa é uma queda superior à registrada em março de 2020, com o início da paralisia da vida pública, quando a queda foi de 11,8 pontos. CHEFE gc-cph/anúncios