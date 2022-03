O desafio para casais em 'MasterChef Celebrity' provou ser um teste para se salvar do avental preto

Como de costume, em 'MasterChef Celebrity' as surpresas estavam na ordem do dia. Na noite de quinta-feira, um desafio criativo foi realizado, e para iniciá-lo, as celebridades receberam com todas as honras Aida Morales, que foi selecionada como 'A Rainha de Chunchullo' por sua preparação feita no teste da caixa misteriosa, batendo Carlos e Estiwar G, os grandes favoritos para ganhar o primeiro pino de imunidade do semana.

Com Aida já na varanda, ela ficou encarregada de escolher os casais que deveriam mostrar seus melhores pratos: Natalia ficou com Maria T; Christina com Isabella; Tatán com Tostao; Manuela ao lado de Aco; Carolina com Estiwar G; Pamela e Ramiro; Chicho e Carlos, e Corozo estava com Aida Bossa. Todos tinham 60 minutos para fazer pratos com apenas uma condição: que fossem preparados apenas no forno.

Então, as celebridades começaram a cozinhar. Na rodada das cozinhas, os chefs encontraram várias coisas curiosas; uma delas foi detectada por Jorge Rausch quando passou por Manuela e Aco Pérez: ambos estavam preparando um 'frango à la sal'. Segundo a atriz, o prato é originário da Argentina e, embora o chef tenha duvidoso, mais tarde ele fez um sinal de aprovação.

Por outro lado, as câmeras focaram em um contraste estrelado por Chicho e Carlos, que estavam confiantes; e Carolina e Estiwar G, ambos preocupados com purê de batatas. O influenciador indicou ao parceiro o risco de fazê-lo no liquidificador, mas ela estava confiante e usou para rasgar o tubérculo.

Você pode estar interessado: As teorias em torno do assassinato de Rafael Orozco 68 anos após seu nascimento

Carolina Gómez e Estiwar G no desafio criativo de 'MasterChef Celebrity' FOTO: Canal RCN live

Além disso, Nicolás de Zubiría se queimou enquanto manuseava um dos recipientes onde Aida e Corozo estavam cozinhando seu prato, que também tinha frango; e enquanto a atriz mostrava óbvia preocupação, o trovador explodiu em voz alta.

Com o tempo expirado, Claudia Bahamón entregou outra surpresa aos competidores, ao anunciar que esse desafio não recompensava os vencedores, mas os piores pratos com aventais pretos. Imediatamente, vários censuraram a decisão, e para isso o apresentador disse que em nenhum momento eles foram informados de que o prêmio era alfinetes de imunidade. Assim, a ansiedade cresceu e mais em Tostao e Tatán Mejia, os primeiros a se mudar para o púlpito.

Ambos apresentaram um chicharrón de porco 'bonsai' chamado 'Queremos um prato'. Embora Nicolás o tenha enchido de elogios, ele recomendou que o motociclista “corresse mais riscos”, já que ele já havia visto uma preparação semelhante feita por ele. Os próximos a serem avaliados foram Estiwar G e Carolina, e embora o 'Estiwar Pie' tenha um gosto bom, o chef de Cartagena sentiu o amido da batata, e ele e Rausch ficaram desapontados quando a atriz confessou que o purê havia sido feito no liquidificador.

O momento de brincadeira veio cortesia do influenciador, que flertou com sua parceira na frente de Claudia Bahamón, a quem havia feito vários gestos nos capítulos anteriores. Não faltaram risos entre os chefs e os outros participantes.

A partir de agora, os outros casais não receberam bons comentários por seus pratos, e um dos motivos foi que a grande maioria estava com pouco sal. A este respeito, quatro casais foram condenados com o avental preto: Ramiro e Pamela; María T e Natalia; Manuela e Aco, e a dupla Chicho-Carlos.

Finalmente, o desafio desta sexta-feira, os melhores pratos serão premiados com alfinetes de imunidade.

CONTINUE LENDO