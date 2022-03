O abraço caloroso entre Lionel Messi e José Pékerman na prévia Argentina-Venezuela

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Nesta sexta-feira, na prévia do confronto entre as equipes da Argentina e da Venezuela na 17ª data das Eliminatórias Sul-Americanas rumo à Copa do Mundo Qatar 2022, houve uma reunião especial em campo de La Bombonera estrelada por Lionel Messi e José Néstor Pékerman.

O capitão da seleção nacional e o atual técnico do Vinotinto se cruzaram durante o aquecimento antes do início das ações e deram um ao outro uma saudação amigável com risos. É que o técnico argentino conhece bem o La Pulga, foi ele quem o convocou em 2006 para a Copa do Mundo na Alemanha, o primeiro na carreira do Rosarino que tinha então 19 anos.

Além disso, Pékerman foi quem abriu as portas para Messi da equipe principal em 17 de agosto de 2005, em Budapeste, quando o jovem futebolista do Barcelona jogou apenas 92 segundos e foi expulso por ter dado um tapa na cara do húngaro Vilmos Vanczák. Naquela reunião, ele começou ninguém menos que Lionel Scaloni na defesa.

Messi e o atual treinador da Venezuela se cumprimentaram e cruzaram algumas palavras amigáveis, um gesto claro de que a relação entre eles é boa, apesar do fato de que a última imagem que é lembrada deles juntos é a de Leo sentado no banco dos substitutos no duelo contra Alemanha para as quartas de final da Copa do Mundo de 2006. Para essa partida, o treinador optou por deixá-lo no banco e apostar em Julio Cruz.

Esse episódio não gerou rancores. Mesmo em 2009, depois de vencer a Bola de Ouro, a então estrela do Barcelona a nomeou em seu discurso: “A Pékerman, a quem sempre agradecerei por me dar a oportunidade de estrear em uma Copa do Mundo”. Nessa disputa, o Rosarino marcou um gol contra a Sérvia e Montenegro na goleada por 6-0 da segunda rodada da fase de grupos.

No início desta nova etapa, Pékerman estreou com uma vitória em casa por 4-1 contra a Venezuela e depois caiu para o mesmo resultado contra o Uruguai em Montevidéu. Seu principal objetivo é se classificar para a Copa do Mundo de 2026, a ser realizada no Canadá, Estados Unidos e México, algo que nunca aconteceu na história do Vinotinto.

