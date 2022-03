Neymar: “Vinicius é um crack, acho que nos entendemos muito bem”

Rio de Janeiro, 24 de março Neymar disse esta quinta-feira que Vinicius Junior “é uma rachadura”, depois que o atacante do Real Madrid estreou seu placar com a seleção brasileira, na vitória por 4-0 sobre o Chile para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no Qatar. “Eu me sinto confortável, me sinto bem, jogando (falso nove) com o Vini ali também, o que é uma rachadura. Acho que nos entendemos muito bem”, disse o atacante do Paris Saint-Germain, em declarações de zona mista divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neymar, que jogou falso nove com Vinicius e Antony como companheiros de equipe na frente do ataque, garantiu que esta não é uma nova posição para ele e que ele joga assim “há algum tempo”. O 10 de la Canarinha, que abriu a lata com um pênalti que ele próprio provocou, mostrou uma boa sintonia com o extremo madridista, que colocou o 2-0 no placar no final do intervalo, após receber um passe de Antônio que Neymar passou habilmente. “O Maracanã completo me inspira, me dá vontade de fazer tudo, é um prazer, uma alegria. A atmosfera dos torcedores foi fundamental para nos incentivar ainda mais”, disse. O ex-jogador do Santos e Barcelona sorriu novamente no lendário estádio do Rio de Janeiro após duras críticas recebidas por seu fraco desempenho no Paris Saint-Germain, especialmente desde a eliminação na Liga dos Campeões Europeus contra o Real Madrid. Contra o Chile, ele conseguiu marcar um segundo gol de pênalti, mas deu o chute do pênalti máximo para Philippe Coutinho, que também busca sua própria redenção após um longo trecho longe de La Canarinha e um passe discreto pelo Barcelona. “Estamos na seleção desde a infância. Ele me pediu para levar o pênalti e naquele momento deve haver companhia. Minha felicidade em vê-lo marcar é como se eu tivesse marcado. Fiquei muito feliz”, explicou. O Brasil, já classificado para o Qatar 2022 por alguns dias, venceu o Chile por 4-0 e continua sendo o líder invicto das eliminatórias sul-americanas, com treze vitórias e três empates. Além dos gols de Neymar, Coutinho e Vinicius, Richarlison deu o toque final à goleada aos 91 minutos. A pentacampeã mundial jogará na próxima terça-feira com a Bolívia, em La Paz, no último dia das eliminatórias, embora ainda não tenha disputado a partida contra a Argentina, suspensa em setembro do ano passado porque alguns jogadores da Albiceleste violaram o protocolo de saúde contra a covid-19. CHEFE cms/ga