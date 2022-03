Ministro das Relações Exteriores chinês se reúne com homólogo indiano em visita inesperada

Nova Deli, 25 Mar O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, reuniu-se esta sexta-feira com o seu homólogo indiano Subrahmanyam Jaishankar numa visita inesperada da qual não foram dados detalhes e que vem após os confrontos de 2020 entre tropas de ambos os países na fronteira do Himalaia Ocidental. “Recebi o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, na Casa de Hyderabad”, um prédio do governo onde as autoridades indianas costumam receber dignitários estrangeiros, disse Jaishankar no Twitter. “Nossas deliberações começarão em breve”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores indiano. Wang chegou a Nova Deli ontem à noite, depois de visitar o Paquistão e o Afeganistão, embora o Governo indiano dificilmente tenha revelado detalhes de sua agenda. O ministro das Relações Exteriores chinês irritou as autoridades indianas durante sua participação como convidado especial em uma reunião ministerial da Organização de Cooperação Islâmica (OIC) realizada no vizinho Paquistão, onde afirmou compartilhar as aspirações do mundo islâmico na Caxemira indiana. A Índia respondeu ontem que as questões da região disputada, sobre as quais ambos os vizinhos nucleares travaram duas guerras e vários conflitos menores, são internas à Índia, de acordo com sua posição oficial. Esta é a primeira visita de um alto dignitário chinês após uma série de tensões e confrontos ocorridos em junho de 2020 entre suas tropas na fronteira ocidental do Himalaia. As relações entre os dois países começaram a deteriorar-se após um confronto fronteiriço no Vale de Galwan, a oeste do Lago Pangong, o pior em 45 anos entre as potências nucleares, em que pelo menos 20 soldados indianos foram mortos e 76 feridos. Ambas as potências reagiram ao confronto enviando tropas para a linha real de controle (LAC), a fronteira de fato entre os dois países, que manteve a tensão militar crescente na região. Desde então, Nova Delhi e Pequim tentaram resolver a crise por meio de canais diplomáticos. CHEFE dados/hbc/ig