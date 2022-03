México adiciona 155 novas mortes e 3.658 novos casos de covid-19

Cidade do México, 24 de março O México registrou 155 novas mortes e 3.658 infecções por covid-19 na quinta-feira, totalizando 5.643.963 casos e acumulando 322.432 mortes no total, informou o Ministério da Saúde. Com esses números, o México é o vigésimo país do mundo em termos de infecções confirmadas e é o quinto com maior número de mortes por essa causa, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Em 10 de fevereiro, o país registrou 927 mortes, o maior número durante a atual quarta onda, impulsionada pela variante omicron desde dezembro. As autoridades sanitárias reconhecem que, com base nas declarações de óbito, o país pode chegar a 460.000 mortes e estimam que o México realmente acumule 5.921.770 infecções. Das infecções confirmadas, há 11.059 casos ativos, que apresentaram sintomas nos últimos 14 dias e representam 0,2 por cento do total. Além disso, 4.941.341 pessoas se recuperaram desde o início da pandemia. A ocupação média de leitos gerais nos hospitais mexicanos é de 7% e a dos cuidados intensivos em 5%, com tendência de queda. Na terça-feira, Hugo López Gatell, subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, disse que a pandemia de covid-19 no México está nos níveis mais baixos desde o início da emergência sanitária, há dois anos. “Todos os indicadores estão nos níveis mais baixos desde o início da pandemia”, disse o responsável durante a conferência de imprensa matinal do Palácio Nacional. O subsecretário informou que já somaram oito semanas consecutivas de redução da pandemia de covid-19. PLANO DE VACINAÇÃO As autoridades também indicaram que dentro do programa de vacinação foram administradas mais de 189,4 milhões de doses, totalizando 318.188 durante o último dia. O Governo do México afirma que é o décimo país que mais aplicou doses em números absolutos. Dos 126 milhões de habitantes, 85,55 milhões de mexicanos receberam pelo menos uma dose da vacina, sendo que 90% da população com 18 anos ou mais recebeu pelo menos uma aplicação. Enquanto isso, 79,58 milhões de pessoas concluíram seu cronograma de vacinação. Desde o final de dezembro de 2020, chegaram ao México 224,35 milhões de doses das vacinas da Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna dos Estados Unidos; a britânica AstraZeneca, a russa Sputnik V e as vacinas chinesas CanSino e Sinovac. CHEFE a/jmrg/rrt (foto)