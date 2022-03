Martino: “Perdemos nossa tranquilidade nos últimos 25 metros do percurso”

México, 24 Mar Gerardo “Tata” Martino, da Argentina, treinador do México, lamentou quinta-feira que sua equipe tenha perdido inúmeras jogadas de pontuação contra os Estados Unidos na eliminatória da Copa do Mundo, que ele culpou pela falta de paciência. “Perdemos essa tranquilidade nos últimos 25 metros do percurso, não só quando se trata de marcar um gol, mas também na escolha de passes, jogar uma gambeta e enfrentar com confiança. É um assunto que temos que recuperar”, disse o treinador, após o empate sem gols contra o rival feroz. Na penúltima data da qualificação da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, os mexicanos não conseguiram vencer e chegaram a um empate e três derrotas nos últimos quatro jogos contra os americanos. Martino disse que ficou com o fato de ter competido bem; ele lembrou que em 12 de novembro passado, em Cincinnati, os Estados Unidos dominaram o México no segundo tempo e o venceram por 2 a 0 e agora seus jogadores mantiveram o bom desempenho nos 90 minutos. Embora os torcedores tenham criticado o tri por não vencer, com a partida de quinta-feira, o México pisou na Copa do Mundo no Qatar porque é o terceiro na classificação com 22 pontos, três a mais que a Costa Rica e quatro sobre o Panamá e enfrentará El Salvador e Honduras, sem chance de ir à Copa do Mundo. Embora as coisas pareçam a favor, Martino se referiu com relação ao rival de domingo, os hondurenhos, lembrou que nesta quinta-feira puxou o empate do Panamá e reconheceu que o México deve jogar focado. “Vamos enfrentar um rival que, embora não tenha chance (de se qualificar para o Qatar), é muito forte, especialmente em sua quadra. Devemos nos segurar na linha da partida de hoje, é o caminho das duas partidas restantes”, disse. Martino comemorou o bom nível de seus jogadores envolvidos em ligas europeias e esperava que sua equipe voltasse ao bom nível, após uma queda nos resultados no momento do empate, em que perdeu nos Estados Unidos e Canadá, em partidas realizadas em temperaturas frias. “Jogando intensidade, esforço e competindo bem com um adversário muito forte, fomos novamente uma equipe confiável”, concluiu. gb/ga (fotos)