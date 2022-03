Martinelli atinge jurisdição que impede julgamentos e permite candidatura presidencial

Cidade do Panamá, 24 Mar Tribunal Eleitoral do Panamá (TE) devolveu o ex-governante Ricardo Martinelli (2009-2014) uma jurisdição que o impede de ser processado por dois casos de suposta corrupção, incluindo o complô da Odebrecht, e permite sua eventual candidatura à presidência no 2024 eleições gerais. Numa decisão aprovada por dois dos três magistrados eleitorais, o TE anulou na quarta-feira a decisão da Segunda Vara Eleitoral, que em fevereiro passado levantou a competência eleitoral de Martinelli a pedido da chefe do Terceiro Tribunal de Processo Penal, Baloisa Marquínez. Marquínez é o juiz do caso conhecido como New Business, a suposta compra irregular de um conglomerado de mídia envolvendo o ex-presidente, que no Panamá também é acusado de lavagem no caso Odebrecht. Os dois magistrados eleitorais que endossaram a decisão, Heriberto Arauz e Alfredo Juncá, argumentaram a existência do chamado princípio da especialidade, segundo o qual Martinelli só pode ser julgado pelo caso conhecido como “pinchazos”, pelo qual foi extraditado pelos EUA em junho de 2018. Martinelli fugiu do Panamá em 2015, quando o processo criminal foi aberto contra ele pela interceptação ilegal de comunicações a mais de 150 pessoas durante seu mandato. O ex-presidente foi absolvido após dois julgamentos neste caso. “Depois de tantos abusos e violações, a justiça prevalece e a lei não deve ser violada. Tendo uma especialidade, sem nenhuma prova, fui violado pela jurisdição criminal e minha especialidade na Odebrecht e Novos Negócios”, escreveu Martinelli em suas redes sociais. A decisão do TE tem sido rejeitada por setores políticos, que acusaram os magistrados eleitorais de exagerarem e se tornarem supostos instrumentos de impunidade ao impedir Martinelli de ser julgado nos casos Odebrecht e Novos Negócios. Martinelli “deve levar à justiça as graves acusações contra ele (...) especialmente no caso Odebrecht (...) em que seus filhos se declararam culpados e aguardam sentença em maio deste ano em um tribunal norte-americano”, disse o Movimento Independente (Movin) na quinta-feira. Dois filhos do ex-presidente Martinelli se declararam culpados em um tribunal de Nova York por terem aceitado como intermediários de um terceiro, um alto funcionário não identificado, mas relacionado, entre 2009 e 2014, os subornos da Odebrecht. O presidente do Partido Panamenho de oposição, José Blandón, anunciou quinta-feira que vai apelar às “autoridades competentes” o “surto do TE”, que cometeu “um desvio de poder e uma clara violação das normas constitucionais”. O presidente da Ordem dos Advogados Nacional (CNA), Juan Carlos Araúz, disse na quinta-feira à Efe que as decisões dos juízes do TE só podem ser objeto de um recurso de inconstitucionalidade, que deve ser resolvido pelo plenário do Supremo Tribunal de Justiça (CSJ), processo que pode ser prorrogado por anos . Sobre a polêmica em torno da decisão dos magistrados eleitorais, Araúz lembrou que a jurisdição eleitoral é uma figura polêmica que gera rejeição, mas constitucional. “Eu acho que o que está sendo questionado é por que uma figura coletivamente questionada e censurada é dada a uma pessoa em particular, que agora é obviamente um candidato para se tornar o próximo Presidente da República” nas eleições de 2014. Martinelli, 70 anos, expressou sua intenção de concorrer à Presidência nas eleições de 2024 com seu novo partido Realizando Metas (RM). Além de casos no Panamá por suposta lavagem, o ex-presidente está sendo investigado na Espanha em um caso de corrupção por suborno que a construtora espanhola FCC confessou ter pago no Panamá, e por outro por espionar uma mulher em Maiorca. CHEFE gf/av/rrt