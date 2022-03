Lula insiste em mudar a política de preços da Petrobras, caso vença eleição

São Paulo, 25 Mar O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, potencial candidato às eleições de outubro, voltou a sugerir nesta sexta-feira que, caso volte ao poder, acabará com a atual política de preços da Petrobras, que estabelece o valor do combustível com base na política internacional mercado e o dólar. “Se (no Brasil) tudo é real, por que pagamos o preço da gasolina em dólar?” , o ex-líder sindical questionado em um evento com o movimento Sem-teto na cidade de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Lula, favorito nas pesquisas de intenção de voto, acusou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que buscará a reeleição, de “mentir” sobre o aumento do combustível no país. “Nosso presidente mentiroso, que conta sete mentiras por dia, dizendo que a gasolina é cara por causa da guerra na Ucrânia. É uma mentira, uma mentira”, disse Lula, embora os analistas atribuam, em parte, o aumento do combustível ao conflito de guerra. Segundo o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), o Brasil é autossuficiente em termos de produção de petróleo, mas não tem refinarias suficientes no país porque “deixaram de fabricá-las”. “Vamos voltar (ao poder) e a Petrobras voltará a ser brasileira e os preços voltarão a ser brasileiros”, disse Lula. O líder socialista também descartou uma eventual privatização da Petrobras, a maior empresa do Brasil, que em 2021 teve um lucro líquido recorde de US$19.875 milhões, o maior de sua história. Embora Bolsonaro tenha declarado seu desejo de privatizar a petrolífera e outras grandes empresas estatais, como o Banco do Brasil, o atual Governo ainda não fez nenhum movimento nesse sentido. De acordo com uma pesquisa publicada no dia anterior pelo instituto Datafolha, Lula venceria as eleições presidenciais no Brasil em outubro com 43 por cento dos votos, mas reduziu ligeiramente sua vantagem contra Bolsonaro, que agora tem 26 por cento dos votos. CHEFE bunda/cms/cpy (foto) (vídeo)