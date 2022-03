Lasso sofre um revés de oposição ao deixá-la sem uma Lei de Investimentos no Equador

Quito, 24 Mar O presidente do Equador, Guillermo Lasso, sofreu um sério revés na quinta-feira, quando ficou sem sua Lei de Investimentos, uma ferramenta fundamental de seu governo que buscava revitalizar a economia do país e que foi arquivada pela oposição ao votar contra ela no Nacional Assembleia (Parlamento). Com esta iniciativa legislativa, Lasso esperava atrair até US $30 bilhões em investimentos para o país e, assim, gerar dois milhões de empregos, sob o compromisso de promover Parcerias Público-Privadas (PPPs) para implementar diferentes projetos estratégicos. Antes do debate decisivo no plenário da Assembleia, o Executivo havia justificado sua proposta sob a premissa de que a lei permitia gerar emprego com os investimentos esperados em setores como petróleo, mineração, energia, telecomunicações e infraestrutura. O próprio presidente Lasso desempenhou um papel importante no debate público sobre o projeto de lei, que ele havia descrito como uma oportunidade para iniciar o país no caminho do desenvolvimento. No entanto, o projeto encontrou forte rejeição e desconfiança da esquerda no Equador, incluindo movimentos sociais como organizações indígenas e sindicatos, que temiam incentivar a privatização de empresas públicas e favorecer o setor privado em detrimento dos cofres estatais. FORTE OPOSIÇÃO Assim, na votação final, a Lei de Investimento Lasso foi rejeitada com os votos de 87 membros da assembleia, quase o dobro dos 44 que eram a favor da iniciativa, enquanto outros três votaram em abstenção. A União pela Esperança (Unes), a primeira força no Parlamento, composta pelo correismo (do ex-presidente Rafael Correa), a quem se juntaram o movimento indígena e plurinacional Pachakutik e a Esquerda Democrática (social-democracia), votaram contra a iniciativa legislativa. A Assembleia reverteu assim uma regra proposta pelo presidente, assim como o presidente havia feito na semana anterior, quando vetou parcialmente a lei que descriminalizava e regulamentava o aborto por estupro, nos termos de uma decisão do Tribunal Constitucional. Este último resultado no Legislativo, onde o Executivo está em minoria, demonstrou a dificuldade que o presidente encontrará em conseguir realizar as principais reformas que pretende formular depois de chegar ao poder há 10 meses. CHAMADO PARA CRUZAR A MORTE Confrontado com a falha na aprovação desta regra crucial para o Governo, já há vozes do partido no poder que apelaram à “morte cruzada”, uma fórmula prevista na Constituição onde o presidente pode dissolver o Parlamento e legislar através de decretos durante um ano até que se realizem novas eleições. Questionado sobre essa possibilidade, Lasso disse na passada terça-feira que preferiu esperar para ver o resultado da votação na Assembleia antes de pensar nesse cenário. Uma vez conhecido, o governante visivelmente irritado chamou os legisladores de “ladrões” que rejeitaram sua proposta acusando-os de condicionar seu voto em troca de benefícios como obras para suas províncias e até exonerações de dinheiro e impostos. “Hoje, a Assembleia Nacional virou as costas ao país”, às mulheres e jovens clamando por emprego, disse o presidente em mensagem nas redes sociais, denunciando que os legisladores chegaram a tentar chantagear o governo. “Esta lei foi negada porque não aceitamos a chantagem” de políticos que pediram “hospitais, empresas de eletricidade, ministérios em troca dos seus votos”, disse Lasso, que chegou a apontar o líder e ex-candidato presidencial da Esquerda Democrática, Xavier Hervás, para lhe pedir favores econômicos. “Eles são ladrões e corruptos, é preciso dizer claramente” e o povo está “indignado contra esses políticos”, insistiu o governante conservador e ex-banqueiro. NÃO É DESISTIDO O presidente equatoriano antecipou que analisará “todas as alternativas” que a Constituição lhe permite “insistir e lutar por aquela oportunidade que o povo equatoriano aspira” de ter uma lei de investimentos. Diante das acusações de Lasso, a Esquerda Democrática saiu para se desmarcar e classificar as declarações do presidente como “calúnia”. “Um projeto de lei dessa magnitude e com esse tipo de atitudes e pressões não pode ceder”, insistiu o deputado Marlon Cadena, do ID. Diante da raiva de Lasso, o arquivo da Lei de Investimentos também foi recebido pela Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), que chamou a iniciativa de “o maior assalto à propriedade pública e ao patrimônio de todos os equatorianos”. CHEFE fgg/fa/cfa