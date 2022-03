Jovens do programa Sacúdete levantam a voz em Cartagena

Como parte da quarta edição da Cúpula de Habilidades da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os alarmes do Anel de Ideias soaram para os 220 jovens participantes do programa Shake Up do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF). Vindo de diferentes regiões do país e prontos para soar suas ideias disruptivas, hoje eles terminarão de demonstrar como, com suas habilidades, é possível criar soluções para os desafios sociais que surgem neste momento.

Durante o dia atual, os participantes participam de mentorias para construir as melhores propostas e apresentá-las neste segmento que dá voz a adolescentes e jovens para convencer os júris da necessidade de aplicar suas idéias em políticas voltadas para as pessoas, especialmente as das comunidades mais vulneráveis.

“O Anel de Ideias é a parte da metodologia Shake Yourself, onde os jovens demonstram como a liderança positiva, as inteligências múltiplas e as habilidades do século XXI são capazes de construir soluções que refletem o poder transformador da juventude”, disse Lina Arbeláez, Diretora Geral do ICBF.

Com isso, os participantes que representam os mais de 10,5 milhões de jovens de toda a Colômbia, não só terão a oportunidade até o final do dia de trocar experiências com seus pares, mas também compartilharão com o mundo como eles foram capazes de criar e fortalecer seus projetos de vida em um e de forma sustentável.

Após a crise econômica e de saúde sem precedentes causada pela COVID-19, a OCDE pediu aos países que renovem seus esforços para fortalecer as habilidades das pessoas para que os mais vulneráveis possam responder efetivamente aos desafios de um mundo em mudança, transformando-se em virtualidade, sustentabilidade e demografia mudança.

Com isso em mente, o tema deste ano que foi proposto pela Colômbia e chamado “Fortalecimento das Capacidades para a Equidade e Sustentabilidade”, busca abrir as portas para um debate franco e aberto que permitirá que altos funcionários das nações elucidem soluções para emprego, educação, desenvolvimento econômico e inovação.

Com as cartas em cima da mesa, os participantes da cota colombiana, incluindo representantes do SENA, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, da Agência de Migração, da Agência de Fronteiras, do Ministério das Relações Exteriores, entre outros, compartilham suas experiências em sessões plenárias, bem como em pequenas, debates interativos para facilitar discussões ativas e transparentes.

Ontem também foi o cenário perfeito para convidados internacionais, como Kate Behncken, vice-presidente da Microsoft Philanthropies; Linda Darling-Hammond, professora da Stanford University Graduate School in Education e economista ganhador do Nobel James Heckman, para inspirar os participantes através de conferências, o melhor cujo objetivo é tornar possível alcançar um intercâmbio de aprendizagem para alcançar melhores resultados em termos de políticas de habilidades que promovam a prosperidade, igualdade, oportunidades e bem-estar de todos.

