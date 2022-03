Islam Slimani aproxima a Argélia da Copa do Mundo

Sports Writing, 25 Mar Um gol do atacante do Sporting de Portugal Islam Slimani, o único na partida, deu à Argélia a vitória por 0-1 nos Camarões, que põe os pés na Copa do Mundo de 2022 do Qatar. A equipe de Djamel Belmadi venceu no Estádio Limbe, mas deve fechar a classificação em quatro dias, na segunda mão, em Blida. Ambas as equipes desejam retornar à fase final de um Campeonato Mundial. Os dois perderam a reunião da Rússia 2018. Camarões pretende alcançar sua oitava Copa do Mundo e a Argélia, a quinta. A equipe argelina aproveitou o desequilíbrio alcançado à beira do intervalo, quando Slimani, na liderança, aproveitou um cruzamento para a área de Youcef Belaili. Camarões perseguiu o empate insistentemente, mas não conseguiu vencer o goleiro visitante Rais M'Bolhi. A Argélia, na fase final, conseguiu expandir sua vantagem com contra-ataques e chances claras de pontuação. O empate será resolvido em 29 de março, em Blida. CHEFE apa/ismo