'Giselo' “desmaia” ao vivo após declarações de Isabel Acevedo contra ele: “Não gosto de brigar”

Edson Davila, popularmente conhecido como 'Giselo', foi bastante afetado pelas recentes declarações de seu agora ex-amigo Isabel Acevedo, que não perdoou ter cometido a convicção de revelar que estava em um relacionamento amoroso com Kervin Valdizan quando ele começou seu romance com Christian Dominguez.

“Eu entro nessas coisas, mas entendo que Kelvin Valdizán era parceiro de Isabel, todos os dançarinos sabiam disso”, foram as palavras da co-apresentadora do America Hoy que acabou irritando a 'Chabelita', que disse no programa Magaly Medina que estava solteira quando os flertes com o cumbiambero começou.

Por causa disso, a vencedora do Queens of the Show colocou a cruz para 'Giselo' durante uma entrevista com Amor y Fuego, onde garantiu que os apresentadores da revista, Janet Barboza, Ethel Pozo e Brunella Horna, defendem Dominguez, mas não ele.

“Eu esperava isso de todos, mas menos da Giselo. Somos parceiros de dança, já nos vimos nas telas, mas compartilhei um pouco mais com ele (...) Vi que ele se sentia um pouco obrigado”, disse Acevedo sobre a popular imitadora de Gisela Valcárcel.

Após essas declarações, Edson Davila decidiu responder ao ex-amigo para colocar panos frios na situação. No entanto, devido à pressão de seus pares para contar seu lado da história, ela acabou no chão como resultado de um “desmaio”. O popular 'Rulitos' veio em seu auxílio e derramou água nele para “acordar”.

'GISELO' RESPONDE A ISABEL ACEVEDO

Uma vez que ele se levantou do chão, Edson Davila ficou sério e deixou as piadas de lado para agora responder a 'Chabelita' por, supostamente, ter “consertado” a infidelidade de Christian e “expor” a sua própria em rede nacional.

“ Brincadeiras à parte, não consegui dormir bem. Sou amigo de todos na televisão, não gosto de brigar com ninguém. Não dormi bem, tenho dor lombar”, comentou com bastante seriedade, embora mais tarde dedicou a música “Ay, Chabela” para quebrar a tensão.

Em outro momento, ele disse: “Eu não disse nada de errado nem para cobrir ninguém. Eu disse uma realidade quando estava trabalhando como dançarina. Eu sei muitas coisas, mas eu as guardo para mim. Brunella me perguntou e na minha inocência eu respondi que sim.”

CHRISTIAN DOMINGUEZ ADMITIU A INFIDELIDADE?

Durante sua dispensa pública das declarações que seu ex-parceiro deu no programa de Magaly, Christian Dominguez foi consultado de uma vez por todas se ele foi infiel a Karla Tarazona com ela então dançarina do El Gran Show.

“Peço desculpas porque não comecei da maneira certa, como eu disse em quatro paredes. Eu também disse a ele quais eram os motivos. Eu deveria ter sido mais corajoso naquela época, é preciso saber quando dizer 'não, aqui está, 'para bebês ou por outros motivos”, respondeu o cantor de cumbia.

Devido à inconsistência de sua resposta, Janet Barboza perguntou-lhe novamente em uma segunda ocasião se ele era infiel ou não. Embora ele não tenha afirmado ou negado nada, Dominguez deu a entender que ele tirou os pés do prato.

“Acho que não preciso mais responder. Estou sendo claro, cometi um erro. Enfrento meus erros, ela tem que assumir os dela e se não o fizer, é problema dela”, disse.

