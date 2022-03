Gatos como humanos podem sofrer de asma: tudo o que você precisa saber para evitá-la

A importância da saúde dos gatinhos é essencial para que eles tenham uma vida longa, plena e descomplicada. É por isso que as visitas semestrais ao veterinário são importantes, uma vez que a detecção precoce de qualquer doença garante um tratamento quase totalmente bem-sucedido.

Entre as condições que os gatos podem sofrer está a asma. Detectada precocemente e tratada adequadamente por um veterinário, essa doença geralmente tem um prognóstico muito bom. No entanto, também pode ser uma emergência com risco de vida.

Estima-se que a asma felina afete entre 1% e 5% dos gatos e, mais comumente, gatos de idade jovem a média. A idade média de detecção e diagnóstico foi fixada em 4 a 5 anos; portanto, muitos gatos com asma apresentam sintomas clínicos muito cedo em suas vidas.

“Como os humanos, os felinos podem sofrer dessa doença inflamatória crônica e recorrente que afeta os brônquios”, explica Maria Ines Rosatti (MN 8505), especialista em Medicina Felina.

“O que acontece quando um michi tem asma, grosso modo, é que os brônquios se contraem e ficam inflamados, o que causa dificuldade para respirar”, descreve o especialista. “Também é importante estar atento a qualquer tosse moderada a grave, pois é muito comum confundir tosse com a expulsão de bolas de pêlo. No caso da asma, o animal geralmente estica o pescoço, inclina a cabeça para baixo e tem espasmos, como se quisesse pegar algo que está engasgando, mas sem sucesso”, diz Rosatti, que também é responsável pela equipe “Cat Friendly” de Puppis.

Foto: Christin Klose/DPA

Segundo o veterinário, a chave é tentar reduzir os fatores que podem desencadear ou piorar esse tipo de reação no organismo. As recomendações mais comuns são evitar bandejas sanitárias fechadas e o uso de areia que produz muita poeira, evitar a exposição à fumaça do tabaco e o uso de aerossóis, sprays ambientais, incensos ou similares. Também é sugerido ventilar os quartos, aspirar e passar panos molhados, em vez de um espanador ou um pano seco e evitar o excesso de peso do nosso gato.

Sintomas a serem observados: falta de ar, respiração mais rápida do que o normal e superficial, chiado ou ruídos ao respirar, respiração de boca aberta, membranas mucosas azuis e apatia, cansaço ou intolerância ao exercício. Pode ocorrer tosse moderada a grave, ocasionalmente acompanhada de náuseas. Os responsáveis pelos gatos muitas vezes podem confundir tosse com processos “expulsando” bolas de pêlo. A posição do corpo do gato quando ele sofre dessa tosse é característica.

Como sei se meu gato tem asma? quais são os sintomas da asma brônquica?

Apatia, cansaço, intolerância ao exercício ou atividade. Também devido à falta de oxigênio

Os sintomas mais comuns de um gato com problemas desse tipo são:

Dificuldade respiratória (dispneia). A expiração geralmente é mais afetada do que a inspiração.

Respiração mais rápida do que o normal e superficial (taquipnéia). Nos casos mais graves, a respiração rápida pode ocorrer com a boca do animal aberta, uma vez que o ar que é respirado com o ar através das passagens nasais não é suficiente.

Assobios ou ruídos ao respirar quando o ar passa por brônquios inflamados e vias aéreas estreitas

Membranas mucosas azuis (cianose), devido à falta de oxigenação.

Apatia, cansaço, intolerância ao exercício ou atividade. Também devido à falta de oxigênio.

