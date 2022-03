Familiares de prisioneiros nicaraguenses se opõem à expulsão do chefe da missão Cruz Roja

Manágua, 25 Mar A Associação de Parentes de Presos Políticos (AFPP) condenou na sexta-feira a expulsão da Nicarágua do chefe de missão do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no país, Thomas Ess, conforme confirmado pela agência, sem explicação do governo de Daniel Ortega. “O regime de Ortega Murillo cometeu uma nova violação dos direitos humanos dos nicaraguenses, especialmente aqueles responsáveis por protegê-los e protegê-los. Soubemos que o Sr. Ess foi arbitrariamente expulso, sem motivos ou motivos”, disse a AFPP, em comunicado público. Ess foi o segundo chefe de missão do CICV na Nicarágua desde março de 2019, quando a organização estabeleceu um escritório no país para acompanhar os “presos políticos” Sua expulsão foi confirmada pelo CICV, após receber uma notificação do governo nicaraguense, na qual “decidiu retirar a aprovação de nosso chefe de missão nicaraguense”, segundo um porta-voz. “Desde o início dos protestos cívicos em abril de 2018, a Cruz Vermelha acompanha o povo nicaraguense para fornecer assistência humanitária de maneira segura e verdadeira, como resultado do início da prisão ilegal, desempenhou um papel importante para os presos políticos e seus famílias, coordenando para verificar a situação de saúde dentro das prisões dos presos”, disse a AFPP. O trabalho do CICV na Nicarágua é inspecionar as condições dos “presos políticos” nas prisões do país. O CICV forneceu “informações sobre a situação dos detidos aos familiares para contar notícias específicas do que cada prisioneiro precisava, porque os parentes não têm relatórios de acordo com a situação um do outro, porque o regime impede”, acrescentou a organização. De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a Nicarágua tem pelo menos 179 “presos políticos”, que sofrem “tortura e maus-tratos” na prisão. O CICV disse que, apesar da expulsão de seu representante, continuará “seu trabalho humanitário na Nicarágua”, o que a AFPP apreciou em seu comunicado. A organização internacional expressou sua “surpresa” ontem com a expulsão, uma vez que há menos de duas semanas o mesmo governo nicaraguense concedeu ao chefe regional do CICV, Jordi Raich, a ordem “José de Marcoleta” no posto de “Grande Cruz”, o mais alto reconhecimento que a Nicarágua concede a um estrangeiro, por sua “colaboração respeitosa” e sua “visão de acompanhamento às prioridades do Governo”. No início deste mês, o governo da Nicarágua expulsou o então núncio Waldemar Stanislaw Sommertag, de repente e sem explicações, uma decisão que o Vaticano recebeu com “surpresa e dor”. Em 2018, as missões também foram expulsas do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), da CIDH, e do Mecanismo Especial de Acompanhamento para a Nicarágua (Meseni). CHEFE wpr/av/cpy