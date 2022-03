EUA pretendem aumentar as exportações de gás para a UE em 67,5%

Bruxelas, 25 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, comprometeu-se na sexta-feira à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a fazer todo o possível para aumentar as exportações de gás natural liquefeito (GNL) para a UE em 67.5% em apoio aos esforços do bloco para se livrar dos hidrocarbonetos russos. Isto foi explicado por ambos os líderes numa conferência de imprensa conjunta que coincide com o segundo dia da cimeira de chefes de Estado e de Governo do bloco, na qual os Vinte e Sete discutirão a criação de reservas de gás e o menu de opções preparado por Bruxelas para reduzir os preços da eletricidade. Especificamente, Washington quer enviar 15 bcm (bilhões de metros cúbicos) a mais para a União Europeia por ano, o que significaria elevar o valor anual total para 37 bcm, enquanto os Estados Unidos enviaram 22,2 bcm de gás natural liquefeito para o bloco em 2021. “Os Estados Unidos trabalharão com parceiros internacionais e se esforçarão para garantir volumes adicionais de GNL para o mercado da UE de pelo menos 15 bcm até 2022, com aumentos esperados mais tarde”, explica a Casa Branca em comunicado. O objetivo da UE dentro de seu plano de se desvincular de 155 bcm de gás russo por ano é, entre outras coisas, aumentar em 50 bcm suas exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos, mas também do Catar, Egito ou dos países da África Ocidental. “Nosso objetivo é reduzir nossa dependência da Rússia. Isso só pode ser alcançado através de novos suprimentos de gás, incluindo entregas de GNL”, explicou o chefe do Executivo Comunitário, acrescentando que o “compromisso” de Washington em aumentar a oferta é “um grande passo nessa direção”. Biden, por sua vez, estava ciente de que “eliminar um gás russo terá um custo para a Europa”, mas esse objetivo é o correto “do ponto de vista moral” porque colocará tanto a UE como os EUA “numa base estratégica mais forte”. Em uma declaração conjunta, Washington e Bruxelas reafirmaram amplamente seu “objetivo compartilhado” de abordar a ameaça à segurança energética que a guerra iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin representa para a UE e a Ucrânia. “A segurança energética e a sustentabilidade na UE e na Ucrânia são essenciais para a paz, a liberdade e a democracia na Europa”, enfatizam. CHEFE como-jaf-cat/ah (foto) (vídeo) (Mais informações sobre a União Europeia em euroefe.euractiv.es)