Estas são as rotas do Transmilenio para ir ao Estéreo Picnic

Após dois anos de silêncio forçado, o Estéreo Picnic retorna como é tradicional, ao Clube de Golfe Briceño 18, localizado na saída norte de Bogotá, no quilômetro 19 via Tunja.

O festival receberá milhares de amantes da música que vibrarão com as apresentações de mais de 90 artistas, incluindo Foo Fighters, The Strokes, The Libertines, Idles, The Drums, The Golden Pair, J Balvin, The San Jacinto Bagpipers, Ela Minus, entre outros.

No entanto, tendo em vista o fato de que o Festival acontece fora de Bogotá, os participantes que decidem ir de transporte público devem chegar ao Portal Norte e de lá pegar um ônibus intermunicipal para os municípios de Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé ou Suesca e passar pelo campo de golfe Briceño 18.

Esses serviços intermunicipais podem ser realizados dentro do Portal Norte ou no Terminal de Transporte Norte de Bogotá.

Do Portal 80 ao Portal Norte, pegue a rota B10: de segunda a sexta-feira: 5h às 21h30

Do Portal Sul ao Portal Norte, pegue a rota B12: de segunda a sexta-feira: das 4h30 às 23h

Do portal El Dorado ao Portal Norte, pegue a rota B16 de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h30.

Do Portal La Américas ao Portal Norte, pegue a rota B14 de segunda a sexta-feira: 4h30 às 21h30.

Do Portal 20 de Julio ao Portal Norte, pegue a rota B18 de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h30.

Do Portal Usme ao Portal Norte, siga a rota: B75 de segunda a sexta-feira: 4h às 23h.

Da subida do Portal até o Portal Norte, siga a rota: B50 de segunda a sexta, das 6h às 8h30.

Do Portal 80 ao Portal Norte, pegue a B10: sábado: 5h30 às 21h30

Do Portal Sul ao Portal Norte, pegue a B12: sábado: 4h30 às 23h.

Do portal El Dorado ao Portal Norte, pegue a rota B16 das 5h30 às 22h.

Do Portal La Américas ao Portal Norte, pegue a rota B14 no sábado: 5h às 21h30

Do Portal 20 de Julio ao Portal Norte, pegue a rota B18 das 4h30 às 21h30.

Do Portal Usme ao Portal Norte, pegue a rota B75 no sábado: 4h às 23h

Da subida do portal ao portal norte (não há rota direta)

Do Portal 80 para o Portal Norte, pegue a B10 aos domingos e feriados: das 6h30 às 20h

Do Portal Sul ao Portal Norte, pegue a B das 12h00 às 22h00.

Do portal El Dorado ao Portal Norte (Não há rota direta)

Do Portal La Américas ao Portal Norte, pegue a rota B14 no domingo, das 4h às 22h.

Do Portal 20 de Julio ao Portal Norte, pegue a rota (Não há rota direta)

Do Portal Usme ao Portal Norte, pegue a rota B75 das 5h às 22h.

Da subida do portal ao portal norte (não há rota direta)

Porta San Mateo ao Portal Norte B44 Domingos e feriados das 5h às 22h

CONTINUE LENDO: