Em meio a acusações de tentativa “acelerada”, deputados iniciaram discussão sobre reforma da eletricidade

Fotografía cedida este mates por la Cámara de Diputados de México, en la que se registró el desarrollo de una sesión ordinaria de trabajo, en Ciudad de México (México). El Parlamento aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente. EFE/Cámara de Diputados

Em meio às reivindicações da oposição, a Câmara dos Deputados iniciou a discussão sobre a reforma da eletricidade proposta pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e, embora esteja prevista para ir à sessão plenária em abril, ainda não haveria uma data fixa, pelo menos isso foi afirmado pelo presidente da Comissão de Pontos Constitucionais, Juan Ramiro Robledo.

“As informações da imprensa não são informações oficiais. Há uma data de início para o processo da fase de discussão, que é hoje; pretende-se governar e aprovar em abril, embora não haja uma data precisa para ir à sessão plenária”, disse a legisladora do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), durante conferência de imprensa.

Isso, depois que foi além da mídia que a iniciativa seria votada em 13 de abril, no meio da Semana Santa, o que causou críticas da oposição.

A Câmara Federal dos Deputados do México (Foto: Cortesia)

O legislador morenista negou que haja intenção de aprovar a reforma acelerada da eletricidade.

“A iniciativa do presidente, que é a que motiva esse processo, já foi submetida há seis meses (antes do Legislativo), não pode ser apressada, não pode haver pressa, não pode haver objeção quanto ao tempo se tiver seis meses. E trabalhar o Legislativo, porque qualquer dia pode ser habilitado e qualquer dia é possível”, disse.

Robledo disse que assim que as Comissões Unidas de Energia e Pontos Constitucionais forem criadas em sessão permanente na próxima semana, todos os grupos parlamentares poderão emitir suas considerações sobre a proposta.

“Todos os grupos parlamentares poderão contribuir, poderão discutir, poderão opor-se a qualquer aspeto de um projeto de parecer que será entregue”, frisou.

Por sua vez, o presidente da Comissão de Energia, Manuel Rodríguez, enfatizou que a reforma da eletricidade do presidente Andrés Manuel López Obrador mantém garantias para os investimentos de indivíduos já presentes no setor elétrico.

Foto: EFE/José Pazos/Arquivo

A polêmica iniciativa de reforma do presidente López Obrador busca limitar a participação privada na geração de eletricidade a 46% em favor da Comissão Federal de Eletricidade (CFE) acusada de usar usinas poluentes e obsoletas.

Os deputados da oposição criticaram a urgência com que se pretende debater e analisar essa reforma constitucional.

Para conseguir a reforma, o governo federal precisa de uma maioria qualificada na Câmara dos Deputados (333 legisladores). No entanto, Morena perdeu essa maioria após as eleições intercalares de 6 de junho, já que somando seus votos com os de seus aliados (PT e Partido Verde) eles somam apenas 277, então ela precisa convencer pelo menos 57 deputados da oposição.

Antes de ser debatido na Câmara dos Deputados, um Parlamento Aberto foi realizado durante semanas na Câmara dos Deputados com políticos, analistas e representantes da indústria para avaliar a proposta de reforma.

(Foto: captura de tela)

Durante a instalação do grupo de amizade México-EUA que foi instalado na Câmara dos Deputados, o embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, pediu a reforma da eletricidade para respeitar os acordos e contratos existentes.

“Que os contratos sejam respeitados, os acordos que foram feitos com as leis que existiam foram investidos desde então, porque se não houver confiança não haverá investimento e precisamos de investimento. Precisamos de investimento no sudeste, precisamos de investimento em Coahuila, em lugares onde há tanta energia solar”, disse.

Nesse sentido, Manuel Rodríguez González, presidente da Comissão de Energia da Câmara dos Deputados, disse que “os investimentos daqueles que já estão presentes no setor elétrico estão garantidos”.

Foto: EFE/Mario Arturo Martinez/Arquivo

Ele também pediu paz de espírito a Salazar porque, disse, “os investimentos privados nacionais e estrangeiros que estão presentes, e os futuros, terão todas as garantias para permanecer presentes no México”.

Na mesma linha, Robledo disse que “todo o conteúdo e escopo legal dos contratos e autorizações serão respeitados. Isso é o que é afirmado na iniciativa do presidente”.

Com informações da EFE

