Ed Sheeran e J Balvin lançam um EP conjunto com duas músicas

Escrita cultural, 25 Mar Ed Sheeran e J Balvin juntaram seus talentos pela primeira vez em um álbum conjunto de apenas duas canções intituladas “Follow” e “Forever My Love”, que agora está disponível em plataformas digitais. A Universal Music o define como um “EP”, sigla para “extended play” em inglês ou álbum de duração média, embora na realidade sua duração seja mais parecida com um single e não tenha seu próprio título. “Nascido da amizade” depois que os dois se conheceram na academia e Sheeran reconheceu a voz de Balvin. “O que começou como uma conversa se transformou em uma amizade genuína e quase imediatamente nasceu uma colaboração”, explica o comunicado de imprensa. Nessa declaração, ambos os artistas se referem a essas duas músicas como “as duas primeiras músicas que escrevemos”, então isso poderia ser apenas a antecipação de mais trabalhos conjuntos a serem lançados no futuro. “Tomamos um café, conversamos sobre a vida e ficamos com uma vibe chimba, falando desde as coisas mais simples até como ser pai”, diz Balvin em declarações coletadas pela Universal. Do cruzamento de suas várias influências surgiram “Sigue”, que o rótulo descreve como “uma canção alegre de reggaeton e dança”, e “Forever My Love”, “uma bela balada de amor”. “Ele queria me levar ao seu mundo e eu queria levá-lo para o meu. Foi um verdadeiro desafio aprender espanhol para isso e eu me diverti muito fazendo isso. Espero que você goste tanto quanto eu e fique atento para tudo que está por vir”, acrescenta Sheeran no comunicado à imprensa. O britânico, que lançou seu álbum mais recente, “= (Equals)” em 2021, é um dos artistas de maior sucesso comercial do mundo desde o lançamento de sua estreia, “+ (Plus)” (2011), seguido por “x (Multiply)” (2014), “÷ (Divide)” (2017) e “No.6 Collaborations Project” (2019). Na verdade, com 79 milhões de ouvintes mensais, ele é o artista líder no Spotify em todo o mundo e o segundo, atrás apenas de Adele, uma das artistas musicais de maior sucesso comercial da última década, segundo o portal Media Traffic. O colombiano J Balvin não fica para trás, que lançou seu quinto álbum, “Jose” em 2021, e que com seus 51 milhões de ouvintes mensais está em décimo quarto lugar, sendo o primeiro artista em espanhol no “ranking” da plataforma de áudio sueca.