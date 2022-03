É o que se sabe sobre os povos indígenas no Parque Nacional de Bogotá após o dia da caracterização: são mais de 1.500

Em cumprimento à decisão de tutela do Terceiro Tribunal, com sede em Suba, e após duas tentativas fracassadas, o Distrito conseguiu realizar na manhã desta quinta-feira, 24 de março, a caracterização dos indígenas Embera instalados no Parque Nacional.

Conforme relatado pelo Distrito, o processo começou nas primeiras horas da manhã com a instalação de um Posto de Comando Unificado, onde o Ministério do Interior e sua Direção de Assuntos Indígenas e Minorias, a Secretaria de Governo e o Alto Conselho para a Paz, Vítimas e Reconciliação acompanhou o processo de identificação de membros da comunidade Embera, garantindo a garantia de seus direitos.

Após o dia de trabalho com as comunidades indígenas no Parque Nacional, o Conselho Superior informou que os dados preliminares do processo de caracterização mostraram que 275 famílias Embera Chamí e Katío estão alojadas no setor, ou seja, um total de 747 pessoas, enquanto, de outros indígenas grupos, foram registradas 261 famílias, o equivalente a 838 pessoas.

Imagem de funcionários distritais durante o processo de caracterização das famílias indígenas no Parque Nacional. Foto: Alto Conselho da Paz em Bogotá

Assim, de acordo com os dados coletados pelo Distrito, atualmente existem 536 famílias indígenas assentadas no Parque Nacional, o que significa um total de 1.585 pessoas.

“Deve-se notar que 90% das pessoas pertencentes ao processo Bakatá não passam a noite no Parque Nacional, pois chegaram nas últimas horas (entre quarta-feira à noite e início de quinta-feira)”, esclareceu o Alto Conselho para a Paz.

Por outro lado, a entidade informou que, durante o processo de caracterização, também esteve presente uma brigada do Ministério da Saúde, a fim de avaliar o estado de saúde das comunidades indígenas e, assim, garantir serviços médicos relevantes.

O processo de caracterização das famílias indígenas no Parque Nacional também foi acompanhado por uma brigada do Ministério da Saúde, responsável por verificar o estado de saúde da comunidade. Foto: Alto Conselho da Paz em Bogotá

Após o dia de identificação da comunidade indígena, o Distrito terá que iniciar o processo de devolução dessas famílias aos seus territórios ancestrais, como foi feito nas semanas anteriores com as comunidades indígenas assentadas no Parque La Florida. Para tanto, um processo voluntário do povo Embera deve ser realizado, ou seja, o monitoramento através do qual as famílias desejam retornar sob as garantias concedidas a elas pelo governo nacional serão identificadas.

“A partir da caracterização, começaremos a procurar rotas que, dentro de cada povo indígena e de acordo com a situação particular de cada uma das pessoas que estão no Parque Nacional, possam encontrar soluções rápidas”, disse em diálogo com o Noticias Caracol, o delegado do Ministério Público e fiador de direitos Ricardo Medina Rico.

Recorde-se que na terça-feira, 1º de março, a Unidade de Vítimas, em cooperação com a Secretaria do Governo e o Alto Conselho para a Paz, Vítimas e Reconciliação de Bogotá, lançou o retorno aos seus territórios de 79 famílias indígenas Embera que estavam na Unidade de Proteção do Parque La Florida .

No total, de acordo com Rodríguez, 58 famílias retornaram a Bagadó (Chocó) em 1º de março; 12 retornaram a Pueblo Rico (Risaralda), enquanto outras 9 retornaram a Carmen de Atrato (Chocó).





