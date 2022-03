Desafio 'The Box': “The Chosen Gamma”, Beta continua em seu objetivo de enfraquecer uma das equipes

Um novo ciclo na competição 'The Box' Challenge começou nesta quinta-feira, em que os grupos se enfrentaram por manter todo o armário para enfrentar os seguintes desafios e dois novos membros de algumas das equipes foram condenados a serem os novos portadores dos coletes de condenação.

No entanto, os ânimos eram complicados momentos antes de as equipes se encontrarem na arena, mas naqueles momentos de ansiedade e incerteza uma equipe conseguiu compor um novo hino para se encorajar e moral, e assim dar o melhor de si no desafio.

“Certa manhã, na cidade das caixas, acordei cedo pensando em competir... teste em terra, ar ou piscina ou talvez entrar em contato com Meu Deus o que será? , estamos lutando para realizar nossos sonhos de vencer o Challenge 2022″, cantaram os integrantes do Gamma, que tomaram como base a música 'Mi hermano y yo' de Los Hermanos Zuelta.

Gamma cantou uma música para motivar seus membros a dar tudo em cada uma das competições do terceiro ciclo. Retirado do Canal Caracol ao vivo

Por sua vez, Beto e Tarzán, membros do Alpha, estavam tentando compor um rap para sua equipe cantar antes de sair para cada uma das competições nos boxes.

“... Venho contar a história de um grupo, que um por um ganhou um lugar, com esforço, dedicação e dedicação somos o Alfa no coração”, lê-se na letra da casa roxa.

O desafio foi desenvolvido no boxe arco-íris em que a única regra existente é nunca tocar o chão, em que os desafiantes tinham que fazer os revezamentos entre 3 homens e 3 mulheres de cada equipe. O primeiro obstáculo que eles superaram foi atravessar troncos pendurados até chegarem às paredes suspensas que tiveram que atravessar sem atravessar o chão.

Competição de desafio de condenação e fome. Retirado do Canal Caracol ao vivo

Após a segunda parte da competição, eles tiveram que se colocar em plataformas que davam lugar a um cilindro de madeira que dava lugar a outras estruturas metálicas nas quais estavam localizadas escadas que davam origem a uma nova plataforma onde encontraram uma corda com dois anéis em cada extremidade.

Sentence and Hunger Challenge desenvolvido no Box Arcoiris, um teste de ar e habilidade. Retirado do Canal Caracol ao vivo

Nessa última plataforma havia também alguns cubos e pinos pesados a partir dos quais a corda e os aros foram suspensos, baixando-os para uma base no chão e colocando-os de tal forma que, com a passagem de cada um dos desafiantes, uma torre foi formada. Depois que a localização do cubo foi concluída, cada participante retornou ao início da pista para dar lugar ao parceiro para realizar as mesmas ações.

E embora nos primeiros minutos do desafio as equipes estivessem de mãos dadas no tempo, pouco a pouco Beta, que ficou em primeiro lugar e Omega em segundo lugar, estavam aproveitando os outros grupos, deixando para trás os desafiantes de Alpha e Gamma, que infelizmente perderam a possibilidade de se alimentar novamente seja para os próximos estágios do ciclo.

Localização dos cubos no Desafio Julgamento e Fome. Retirado do Canal Caracol ao vivo

“O segredo de nós é a confiança que temos um no outro, meus companheiros de equipe são todos grandes atletas e quando se trata de competir eles sempre dão o seu melhor, não importa o que aconteça...” , disse Ceta, capitão da casa Beta.

A decepção foi notável entre os membros da Gamma, que além de se arrepender novamente da perda do benefício da comida, alguns culparam Emily por ter perdido tempo no posicionamento do cubo no primeiro turno.

“Se eu derrubei o balde, não fique preso em que hijuep* ta deixou cair o balde, então quem continuar a colocar uma vela nele, por que você está preso no balde, no balde, será que não há mais companheiros atrás de mim... isso me deixa com muita raiva porque cometi esse erro ou se não pudemos venceram”, disse Emily.

O poder de condenar um homem e uma mulher era responsabilidade de Beta, que novamente atacou Gamma escolhendo Skirla e Emily.

Skirla e Emily foram condenadas pela equipe Beta a usar o colete de condenação. Retirado do Canal Caracol ao vivo

