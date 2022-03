Derbez respondeu a AMLO sobre o trem maia: “Ninguém me pagou, eu não recebo envelopes amarelos”

O ator e produtor mexicano Eugenio Derbez destacou que não recebeu nenhum tipo de remuneração financeira por ter colaborado na campanha intitulada #SélvameDelTren. Ele compartilhou sua posição depois que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descreveu os participantes como “pseudo-ambientalistas” e “fifis”, além de argumentar que eles teriam sido contratados por conservadores para criticar seu projeto.

“Dói-me ser desclassificado porque acho que o leão acredita que todos são da sua condição. Não recebo envelopes amarelos, não preciso disso. Eu ganho meu dinheiro com o suor da minha testa e faço isso pelo amor do México”, disse o comediante em 25 de março em entrevista a Ciro Gómez Leyva.

SélvaMeltren foi o título que liderou a proposta em que celebridades como Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Arturo Islas, entre outros, se fizeram ouvir através de um vídeo que compartilharam em suas redes sociais redes para pedir que a construção da Seção 5 Sul do trem maia.

AMLO criticou os artistas que, por meio de um vídeo, se posicionaram contra o trem maia.

A publicação começou a circular desde terça-feira, 22 de março, como parte do Dia Mundial da Água, pois os envolvidos explicaram que o trabalho do Trem afetaria severamente os rios subterrâneos, além de causar sérios danos à flora e fauna da região.

Por sua vez, Eugenio aproveitou a entrevista para esclarecer que pertence a um grupo de cidadãos preocupados com o perigo latente que a floresta tropical da península enfrenta.

Ele também esclareceu que eles não foram contratados por ninguém: “Eu sempre disse isso, eu não sou de nenhum partido, nem o PRI nem o PAN nem MORENA. Eu sou do México e estou fazendo isso porque os ambientalistas nos contataram, as pessoas locais nos contataram em um pedido de ajuda”.

Em contraste com as palavras de AMLO, o entrevistado observou que eles não são contra o trem maia, eles se opõem apenas à mudança de última hora da rota da seção 5 para um lugar que tem o maior sistema de rios e cenotes subterrâneos do mundo. Seu único objetivo é parar de trabalhar nesta parte para evitar um ecocídio.

As autoridades da Fonatur anunciaram que a Seção 5 do Trem Maya não seguiria mais sua rota original através de Playa del Carmen. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Da mesma forma, ele disse que tudo o que eles pedem é que os estudos ambientais necessários sejam realizados e que a lei seja aplicada “que as comunidades locais, os maias, a sociedade civil sejam ouvidos, que especialistas, ambientalistas e cientistas sejam ouvidos. O que é irritante é que, para entregar o trabalho a tempo e dizer “sim, nós fazemos”, eles decidiram atravessar a selva”.

Ressalte-se que o presidente não foi o único a fazer declarações contra os artistas que expressaram sua posição em oposição à obra morenista, já que José Ramón López Beltrán, filho do presidente, também se manifestou.

López Beltrán chamou Derbez e Rubén Albarrán, vocalista da banda mexicana Café Tacvba, por não estarem bem informados e serem influenciados por suas más amizades. Ele tornou isso conhecido por meio de sua conta no Twitter, onde compartilhou:

“Seus melhores momentos foram nos anos noventa. De @EugenioDerbez foi #eloygameno e Rubén Albarrán foi @cafetacvba, #Re e #Avalanchadeexitos. Espero que eles estejam bem informados sobre @TrenMayaMX e parem de ouvir suas más amizades fatuosas e supérfluas”.

Foto: Captura de tela do Twitter

Por fim, o ator comentou que continuará protestando contra a construção da seção 5 e enfatizou: “Neste ponto da minha carreira, não preciso que alguém venha me pagar alguns pesos para apoiar algum partido político (...), pelo contrário, sou apartidário, as festas vão, as festas vêm e o país faz não mude.

CONTINUE LENDO: