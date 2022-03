Debacle na Itália: “Para o inferno”

Roma, 25 Mar A seleção italiana abriu nesta sexta-feira todos os principais jornais, revistas e transmissões de notícias na Itália após uma catástrofe contra a Macedônia do Norte (0-1) que deixa a “azzurra” fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. A mídia italiana, após o sucesso do futebol no verão passado, quando foram coroados campeões europeus, não pode deixar de transmitir pessimismo e desespero por não poder assistir à Copa do Mundo de 2022 no Qatar. “Para o inferno”, manchete 'Corriere dello sport'. “A Macedônia vence em Palermo, a Itália fica sem Copa do Mundo. Derrota vergonhosa: Em 92, o gol de Trajkovski após o domínio dos 'azurri'”, acrescenta o jornal, em que uma imagem dos jogadores cobrindo o rosto com a camisa. 'La Gazzetta dello Sport' abre com uma imagem de Giorgio Chiellini, capitão e estandarte da equipe, confortando o goleiro, Giorgio Donnarumma, no final da partida: “Fora da Copa do Mundo”, as placas do jornal. “Aos 92 minutos, os heróis de Wembley ficarão em casa para a Copa do Mundo. Segunda vez consecutiva para a Itália”, acrescenta. Além disso, ele relata que o futuro de Roberto Mancini no comando da seleção está na balança e que a ideia de Fabbio Cannavaro e Marcello Lippi pegarem o bastão a partir da próxima terça-feira é valorizada. Por sua vez, 'Tuttosport' mostra em sua primeira página um “Noooooooooo!” , acompanhado pela mesma imagem de Chiellini reconfortante Donnarumma. “Itália fora da Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Em Palermo, a Macedônia do Norte derruba o campeão europeu com um gol em 92” 'La Stampa' cobra contra o jogo durante a partida, na qual a Itália dominou, mas na qual não estava certo definir. Os quatro chutes da Macedônia do Norte pelos 32 jogadores locais de ontem não passam despercebidos: “Desempenho desastroso da seleção nacional, punido pela Macedônia no desconto”. Artigos, colunas e notícias que analisam o desastre do futebol ocupam praticamente todo o espaço das edições impressas e digitais, naquele que é sem dúvida um dos momentos mais difíceis da história do futebol dos tetracampeões mundiais, que não disputam uma rodada final de uma Copa do Mundo desde o Brasil 2014. CHEFE tfc/mr/og