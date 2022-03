Coreia do Sul mobiliza combatentes após o lançamento de um novo míssil norte-coreano

Seul, 25 Mar O Exército sul-coreano mobilizou hoje seus caças furtivos F35-A em uma rara manobra aérea que vem em resposta ao lançamento na véspera de um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) por Pyongyang. O ministro da Defesa sul-coreano, Suh Wook, supervisionou exercícios militares destinados a manter a prontidão de combate “total” que permitiria ao país “alcançar uma vitória estratégica esmagadora e dissuadir mais ações norte-coreanas”, disse ele em declarações coletadas pela agência local Yonhap. O Ministério do Sul não deu detalhes de onde as manobras ocorreram com esses caças furtivos, a primeira grande escala com as 40 aeronaves adquiridas dos Estados Unidos e cuja implantação foi concluída em janeiro passado. Ao incluir um dos ativos aéreos sul-coreanos mais temidos do Norte, o exercício é interpretado como uma forte resposta do Sul ao último lançamento norte-coreano, realizado com um míssil intercontinental Hwasong-17, uma arma de maior alcance cujo teste tensiona ainda mais a situação na península coreana. Os meios de comunicação de Pyongyang confirmaram na sexta-feira os detalhes do julgamento do dia anterior, que foi o primeiro com um míssil intercontinental desde que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de longo alcance em 2017. O exército sul-coreano também respondeu na véspera do último teste do Norte com exercícios nos quais disparou três mísseis terra-superfície (um Hyunmoo-2 e um MGM-140 ATACMS e um Haesung-II) e lançou bombas JDAM. CHEFE asb-ahg/jac