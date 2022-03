Comoção no México após o feminicídio de uma ex-rainha da beleza em Aguascalientes

Nem todos os enterros são criados iguais. Em alguns, os mortos são enterrados e em outros os vivos são enterrados um “pouco”. É o caso de Joceline Quintana, de 19 anos, assassinada em sua própria casa em Aguascalientes, em 23 de janeiro. Aqueles que ficam morrem um pouco: sua mãe, seu pai, amigos porque um homem do comércio de trailers a matou.

Na última quarta-feira, em frente ao velório da jovem, um vizinho conta como encontrou o corpo. Por volta das 10h30, ele notou que a casa de Joceline, localizada na rua 26 de noviembre, estava aberta, então ele se aproximou. Quando entrou, viu o corpo da mulher de cabeça para baixo ensanguentado, com sinais de violência e múltiplos ferimentos.

O homem avisou as autoridades e uma operação foi acionada instantaneamente. No entanto, Joceline já havia perdido a vida e seu agressor fugiu.

O Gabinete do Procurador-Geral afirmou que Joceline conhecia a pessoa que a matou com uma arma afiada, com a qual ele causou vários ferimentos e a estrangulou. “Não havia relacionamento amoroso, mas havia amizade, a vítima sabia quem era seu agressor, a família e as vítimas estavam coletando somas de dinheiro para o feriado de um santo padroeiro, o que gerou a discussão e posterior morte da vítima”, disse Jesús de Figueroa Ortega, chefe do escritório do promotor.

Joceline Quintana, 21, foi rainha da beleza em novembro passado





