Clássicos entre paraguaios e brasileiros e E é o 'grupo da morte'

Assunção, 25 Mar Duelos entre clubes brasileiros e paraguaios serão vistos na fase de grupos da Copa Libertadores 2022, após o sorteio realizado nesta sexta-feira em Luque, mas E é o 'grupo da morte' com dois ex-campeões, Boca e Corinthians; um sempre duro Deportivo Cali e um Sempre pronto jogando na altitude de La Peace. O Palmeiras, atual campeão, esteve no Grupo A com o equatoriano Emelec, o venezuelano Deportivo Táchira e o estreante boliviano Independiente Petrolero. Outro grupo que chama a atenção é o C, já que existem três ex-campeões do torneio: o Nacional Uruguaio, os argentinos Vélez e Estudiantes de La Plata e com eles estarão o Red Bull Bragantino brasileiro. Além disso, haverá duelos como Atlético Mineiro e América MG, do Brasil, no Grupo D; mais o dos históricos rivais paraguaios Cerro Porteño e Olimpia, ambos do Grupo G, que transferirão seu superclássico sempre aguardado para a competição continental. Esta fase, na qual 32 equipes se enfrentam, será disputada entre 5 de abril e 26 de maio, conforme estabelecido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A final, marcada para 29 de outubro, acontecerá no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade equatoriana de Guayaquil. GRUPOS - Grupo A Palmeiras (Brasil) Emelec (Equador) Deportivo Tachira (Venezuela) Independente Petrolero (Bolivia) - Grupo B Athletico Paranaense (Brasil) Freedom (Paraguai) Caracas (Venezuela) O mais forte (Bolívia) - Grupo C National (Uruguai) Velez Sarsfield (Argentina) Red Bull Bragantino (Brasil) Estudantes de La Plata (Argentina) - Grupo D Atletico Mineiro (Brasil) Independente del Valle (Equador) Esportes Tolima (Colombia) America MG (Brasil) - Grupo E Boca Juniors (Argentina) Corinthians (Brasil) Cali (Colômbia) Sempre pronto (Bolívia) - Grupo F Rio da Prata (Argentina) Colo-Colo (Chile) Alianza Lima (Perú) Fortaleza, Brasil - Grupo G Penarol (Uruguai) Cerro Porteno (Paraguai) Colón, Argentina Olimpia (Paraguai) - Grupo H Flamengo (Brasil) Universidade Católica (Chile) Sporting Cristal (Perú) Workshops (Argentina).