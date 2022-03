CIDH advertiu o México pela “normalização da violência contra jornalistas”

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) alertou sobre “a normalização e o aprofundamento da violência contra jornalistas no México”.

Por meio de um comunicado à imprensa, a CIDH instou as autoridades a tomarem medidas para salvaguardar a vida dos jornalistas, além de combater a impunidade por crimes contra a imprensa.

De janeiro a março de 2022, os assassinatos de 8 jornalistas mexicanos foram registrados. José Luis Gamboa, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vazquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz e Armando Linares são os nomes dos comunicadores que tiveram suas vidas tiradas durante os poucos meses que se passaram.

De acordo com o comunicado, a Reitoria recebeu informações sobre alegações estigmatizantes recorrentes contra a imprensa por funcionários públicos federais e locais. Vale ressaltar que o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tem sido fortemente criticado pelos vários confrontos com jornalistas, incluindo Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga e Azucena Uresti.

AMLO tem sido criticado por confrontos contra a imprensa (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

“A Relatoria observa com particular preocupação a escalada da violência contra jornalistas no México e reitera que tais ataques violam a liberdade de expressão tanto em sua dimensão individual quanto coletiva, uma vez que afeta o direito da sociedade a ser informada e não pode ser tolerada. em uma sociedade democrática”, lê-se no comunicado.

Também reconheceu o valor dos esforços empreendidos pelo Estado, entre os quais as autoridades destacaram o plano de criação de um Sistema Nacional de Prevenção e Proteção para defensores de direitos humanos e jornalistas.

No entanto, apelou às autoridades para que distinguissem, dos mais altos escalões do Estado, a legitimidade e o valor do trabalho dos jornalistas e repudiem em todos os momentos os crimes perpetrados contra eles.

“A Relatoria observa fragilidade nas garantias de liberdade de expressão no México e lembra ao Estado que aqueles que ocupam cargos de liderança pública são chamados a manter um discurso favorável à deliberação pública e a abster-se de fazer discursos que possam, diretamente ou indiretamente, incentivar ou promover a violência contra comunicadores e jornalistas”, afirma o documento.

José Luis Gamboa Arenas foi o primeiro jornalista a ter sua vida tirada em 2022 (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

José Luis Gamboa Arenas foi morto a facadas em um suposto assalto dentro da subdivisão Floresta, em Veracruz, em 10 de janeiro.

Margarito Esquivel Martínez foi assassinado fora de sua casa no bairro de Sánchez Taboada, em Tijuana, Baja California, uma semana após o assassinato de Gamboa Arenas.

Apenas sete dias após a descida de Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado foi baleada e atacada ao chegar em sua casa na Baja California.

No último dia de janeiro, Roberto Toledo foi pego do lado de fora de um escritório de advocacia onde também trabalhava.

Armando Linares é o último jornalista, registrado, assassinado no México em 2022 (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Heber López foi morto quando chegou a uma casa no bairro de El Espinal, pertencente a Salina Cruz, Oaxaca.

Em 24 de fevereiro, Jorge Camero Zazueta, que era o diretor do portal El Informativo, foi morto após receber pelo menos três tiros de uma arma de fogo.

Juan Carlos Muñiz foi morto dentro da subdivisão Los Olivos, em Fresnillo, Zacatecas.

Armando Linares foi morto em Zitácuaro, Michoacán, em 15 de março.

