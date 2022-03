China encontra 1.301 novos casos locais de covid

Pequim (China), 25 Mar A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje a detecção de 1.366 novos positivos para o coronavírus SARS-CoV-2 nesta quinta-feira, 1.301 para contágio local e o restante importado. Os locais com as maiores taxas de infecções foram Jilin (nordeste, 1.110), Xangai (leste, 27), Tianjin (nordeste, 25) e Hebei (norte, 24). As autoridades de saúde também relataram hoje a detecção de 3.622 casos assintomáticos, 3.489 para contágio local, embora Pequim não os conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas. Ele destacou o número de pacientes assintomáticos detectados em Xangai (leste, 1.582), cidade que vem lutando nas últimas semanas com um ressurgimento contra o qual aplicou confinamentos seletivos nos bairros afetados. O número total dessas infecções em observação é de 27.046, das quais 1.455 vêm de outros territórios. A China, que segue uma política severa de “tolerância zero” em relação ao novo coronavírus, está passando por uma onda de surtos atribuídos à variante omicron que está causando um número recorde de infecções não vistas desde o início da pandemia no primeiro semestre de 2020. A Comissão Nacional de Saúde também detalhou que, até a última meia-noite local (16.00 GMT na quinta-feira), 725 pacientes receberam alta após superar com sucesso o covid. O número total de pessoas infectadas ativas na China continental é de 26.892, cinquenta das quais são graves. De acordo com as contas da instituição, desde o início da pandemia, 140.651 pessoas foram infectadas no país, entre as quais 109.119 conseguiram se curar e 4.638 morreram. Até o momento, mais de 2,15 milhões de contatos próximos com pessoas infectadas foram acompanhados com acompanhamento médico, dos quais 371.757 permanecem sob observação. CHEFE ya/jpd