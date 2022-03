Carlos Zambrano: “Sempre a mesma porcaria... sempre”, após polêmico gol não reclamado no Perú x Uruguai para as eliminatórias do Qatar 2022

Perú vs Uruguai: peruano O zagueiro Carlos Zambrano é fortemente referido à controvérsia do gol perdido no Perú x Uruguai para as eliminatórias do Qatar 2022 que foi disputado no estádio Centenário em Montevidéu.

Perú perdeu 1-0 para o Uruguai e nos minutos de desconto (90+2) um cruzamento de Miguel Trauco se tornou um tiro sobre o gol do Uruguai que encontrou o goleiro Sergio Rochet à frente.

Em sua tentativa de pegar a bola, Rochet recuou e entrou em seu gol, mas depois de ensacar a bola ele reagiu e esticou as mãos para evitar que ela cruzasse a linha do gol.

A ação do goleiro após o chute de Trauco deu a impressão de que a bola entrou no gol e significou o sorteio para o Perú. No entanto, o árbitro brasileiro Anderson Daronco não decretou o gol e não o revisou no VAR, apesar das reivindicações dos jogadores da seleção peruana.

Finalmente, a partida terminou e o Uruguai venceu o Perú por 1-0 com um gol de charrua Giorgian De Arrascaeta. Os jogadores de futebol peruanos foram para o camarim visivelmente chateados e após as reivindicações malsucedidas ao árbitro.

Naquela época, o zagueiro peruano Carlos Zambrano respondeu à pergunta do jornalista em campo e emitiu uma sentença dura.

“Sempre a mesma porcaria, sempre”, gritou Carlos Zambrano ao se dirigir ao vestiário em referência ao gol não reclamado a favor do Perú na derrota para o Uruguai pelos Playoffs.

Em referência à polêmica jogada da partida, o meio-campista Christian Cueva disse que ele era um gol em uma coletiva de imprensa.

“No jogo de gol, porque eu vi... Eu vi. Eles não vão me dizer o contrário... Eu o vi depois do jogo. Mas falar sobre isso é difícil, porque nós, jogadores, não temos apoio para reivindicar. Os árbitros sempre tentam intimidar com um amarelo ou vermelho... é difícil. E por mais que falemos com todo o respeito do mundo, eles não nos ouvem. Eu não sei por quê. Ficamos desconfortáveis com a situação. Vimos a jogada, para nós é um gol. É difícil falar dos árbitros, porque sempre nos intimidamos com a situação quando eles tentam nos calar”, disse o meio-campista Christian Cueva.

