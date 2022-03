Biden promete mais gás à UE para escapar do combustível russo

Bruxelas, 25 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu na sexta-feira à União Europeia que trabalhará para aumentar as exportações de gás natural liquefeito (GNL) de seu país e de outros “parceiros internacionais” no curto e médio prazo para ajudar o bloco comunitário a fugir do combustível russo. A líder dos EUA e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, encenaram em uma aparição inquestionável e uma declaração conjunta a unidade de ambos os lados para garantir o fornecimento de energia do clube em resposta à guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia. Biden, que visitou a capital europeia durante dois dias para participar das cúpulas da Otan, do G7 e da UE, acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de usar a política energética para “manipular os seus vizinhos” e “usar os lucros para financiar a sua máquina de guerra”. Assim, o presidente dos Estados Unidos saudou o compromisso da União Europeia de “reduzir rapidamente sua dependência” dos hidrocarbonetos russos, apesar de isso ter um “custo” para o clube comunitário, garantindo ao mesmo tempo que Washington trabalhará com seus “parceiros internacionais” para garantir “pelo menos” 15 bcm (bilhões de metros cúbicos adicionais) de GNL” para a Europa em 2022. A União Europeia vem aumentando suas compras de gás natural liquefeito dos Estados Unidos há vários anos, que no ano passado atingiu 22,2 bcm, o que significa que ambos os parceiros pretendem aumentar as entregas desse combustível fóssil em 67,5%. O objetivo, explicou Biden, é atingir um nível de importações de GNL dos EUA de 50 bcm até 2030, algo que em sua opinião “não entra em conflito” com os objetivos climáticos mas “levará algum tempo” devido à necessidade de construir infraestrutura para descarregar navios-tanque de metano. Os EUA e a UE “trabalharão para reduzir sua dependência do gás, período” e implantar mais usinas de geração renovável e investir em novas tecnologias, como o hidrogênio verde, disse o americano. “Esta guerra será um fracasso estratégico para Putin”, sublinhou, por seu lado, a chefe do Executivo Comunitário, que salientou que Bruxelas quer “diversificar” o seu fornecimento de gás através de fornecedores globais que sejam “amigáveis e fiáveis”. O democrata-cristão alemão acrescentou que a UE e os EUA trabalham “para forjar a paz e um futuro próspero e sustentável”. Após a invasão russa da Ucrânia há um mês, a União Europeia estabeleceu o objetivo “difícil, extremamente difícil, mas possível” de reduzir suas importações de gás russo em dois terços este ano, ou seja, cerca de 100 bcm dos 155 que compra em Moscou, o que representa cerca de 40% dos 400 bcm de gás consumidos anualmente pela UE. O plano de Bruxelas para substituir este gás até 2022 envolve o aumento das importações de GNL em 50 bcm dos EUA e Catar, Egito ou Nigéria, e outros 10 bcm por gasodutos do Azerbaijão, Argélia e Noruega, enquanto 20 bcm seriam substituídos pela implantação adicional de fontes de geração eólica e solar, para que outros seriam adicionados 14 bcm em economia de energia, por exemplo, diminuindo o termostato das casas. O resto seria completado por telhados solares em edifícios, hidrogénio verde ou biometano, de acordo com o plano da Comissão, que visa emancipar-se totalmente do gás russo até 2030 e que não menciona 27% do petróleo e 46% do carvão consumido pela UE e que também compra à Rússia. A UE, muito mais dependente dos suprimentos russos, ainda está debatendo a inclusão de um embargo ao gás, petróleo e carvão de Moscou, enquanto os EUA, um exportador líquido de energia, já incluíram o petróleo bruto em seu quadro de sanções. Na mesma audiência, Biden e Von der Leyen anunciaram que Washington e Bruxelas chegaram a um “acordo sem precedentes sobre a proteção da privacidade de dados” para poderem retransferir dados pessoais entre os dois blocos, trocas que tinham sido suspensas em 2020 na sequência de um acordo anterior anulado pelo Tribunal de Justiça da UE. CHEFE asa-jaf/gato/ah (foto) (vídeo) (áudio) (Mais informações sobre a União Europeia em euroefe.euractiv.es)