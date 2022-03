Biden deixa Bruxelas para Varsóvia depois de prometer apoio energético da UE

Bruxelas, 25 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, deixou Bruxelas na sexta-feira para Varsóvia, logo após participar do segundo dia de uma cúpula da União Europeia em que ele ressaltou a unidade de Washington e Bruxelas em relação à Rússia e deixou claro o compromisso dos EUA de ajudar a União Europeia em sua objetivo de reduzir sua dependência energética de Moscou. O presidente dos EUA chegou ao Aeroporto Internacional de Bruxelas, em Zaventem, às 11h39, hora local, para sair por volta das 11h49 no Air Force One com destino ao aeródromo na cidade polonesa de Rzeszów, de acordo com a Casa Branca em comunicado. Quando chegar à Polónia, país vizinho da Ucrânia e membro da NATO, Biden vai reunir-se com o seu homólogo polaco, Andrzej Duda. Há apenas duas semanas, a vice-presidente Kamala Harris visitou aquele país, que anunciou em Varsóvia a entrega de US $50 bilhões para a Ucrânia e a implantação de duas baterias de sistemas antimísseis Patriot em território polonês. A viagem a Bruxelas, esta semana, marcou a segunda presença presencial de Biden numa reunião do Conselho Europeu e da NATO, na sequência da realizada em 14 de junho passado. O avião de Biden pousou na noite de quarta-feira no aeroporto militar de Melsbroek, na Bélgica, e foi transportado em seu carro blindado “The Beast” para a embaixada dos EUA no coração da capital belga. Na quinta-feira, o presidente dos EUA participou de duas cúpulas da OTAN e do G7, onde a invasão russa da Ucrânia foi abordada e o primeiro dia da cúpula da UE. Biden anunciou na sexta-feira que Washington quer enviar 15 bcm (bilhões de metros cúbicos) a mais para a União Europeia por ano, o que significaria elevar o valor total anual para 37 bcm, enquanto os Estados Unidos enviaram 22,2 bcm de gás natural liquefeito para o bloco em 2021, uma meta que visa ajudar os Vinte e Sete reduzir sua dependência energética de Moscou. A invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro após semanas de tensão na fronteira devido ao acúmulo de tropas russas, levou à fuga de 3 milhões de refugiados e à morte de pelo menos 900 civis, segundo a ONU. CHEFE mb/gato/fp (Mais informações sobre a União Europeia em euroefe.euractiv.es)