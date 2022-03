Austrália inocula quarta dose da vacina contra a cobiça antes do inverno

Sydney (Austrália), 25 Mar O Governo australiano anunciou esta sexta-feira que vai inocular a quarta dose da vacina contra a covid-19 às pessoas mais vulneráveis que assim o desejem, à frente do inverno do sul, que começa em junho, e para evitar o impacto de novos surtos desta coronavírus. A decisão de disponibilizar a quarta dose da vacina para pessoas em risco de doença grave responde às recomendações do órgão governamental responsável pela assessoria técnica em imunização (ATAGI), de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde. A quarta dose, que pode ser administrada juntamente com a vacina contra a gripe a partir de 4 de abril, deve ser inoculada pelo menos quatro meses após receber a terceira dose de reforço, disse o ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, em comunicado. A medida afeta indígenas australianos com mais de 50 anos de idade e pessoas que vivem em asilos ou recebem cuidados em suas casas. Com 95 por cento da população com mais de 16 anos com duas doses de covid-19, a Austrália relatou na sexta-feira mais de 45.500 novas infecções e cerca de vinte mortes, de acordo com dados preliminares, acumulando mais de 4.1 milhões de infecções, incluindo 5.844 mortes desde o início da pandemia. wat/pt/fp