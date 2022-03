Austrália confirma lavagem maciça na Grande Barreira de Corais

Sydney, Austrália, 25 Mar As autoridades australianas confirmaram esta sexta-feira que a Grande Barreira de Corais, localizada no nordeste do país, sofre com o branqueamento maciço de corais, o sexto desde 1998, apesar das condições devido ao fenómeno La Niña, que ajuda a arrefecer as águas. Esta lavagem relacionada às mudanças climáticas ocorre no momento em que uma missão da UNESCO avalia entre 21 e 30 de março a saúde da Grande Barreira, que corre o risco de ser incluída na lista do Patrimônio em Perigo este ano, bem como as medidas tomadas para protegê-lo no âmbito do Plano Reefs 2050. “Mais da metade da cobertura de corais vivos que podemos ver do ar é severamente branqueada completamente e pode ter sinais de fluorescência nas cores rosa, amarelo e azul”, disse o biólogo do Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS) Neal Cantin. O especialista acrescentou, em um vídeo sobre a conclusão de um levantamento aéreo de 750 recifes realizado com a Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais (também chamado de Recifes, GBRMPA), que os corais produzem esses pigmentos fluorescentes “na tentativa de proteger seus tecidos do calor e do sol intenso durante estes ondas de calor”. O GBRMPA indicou em seu relatório semanal publicado em seu site que “se as condições forem moderadas, os corais branqueados podem se recuperar desse estresse, como aconteceu em 2020, quando houve mortalidade de corais muito baixa associada a um evento de branqueamento em massa”. A agência governamental considerou que os padrões climáticos das próximas semanas são decisivos para determinar o alcance geral e a severidade” desse branqueamento na Grande Barreira, que com seus 348.000 quilômetros quadrados é o maior sistema de corais do mundo. Por sua parte, Rick Leck, chefe de Oceanos da WWF-Austrália disse em um comunicado que “imagens de corais branqueados são um lembrete de partir o coração da Austrália, que ela pode fazer muito mais para mitigar as mudanças climáticas para proteger a Grande Barreira”. A Grande Barreira de Corais - que já passou por uma lavagem significativa em 1998, 2002, 2016, 2017 e 2020 - estava prestes a ser incluída na lista de Heritage in Danger no ano passado. Este recife, cuja situação passou a ser descrita no final de 2020 pela União Internacional para a Conservação da Natureza de “preocupação significativa” a “crítica” - a pior classificação de conservação - continua à mercê das mudanças climáticas. Lar de 400 tipos de corais, 1.500 espécies de peixes e 4.000 variedades de moluscos, a Grande Barreira começou a se deteriorar na década de 1990 devido ao duplo impacto do aquecimento da água do mar e ao aumento de sua acidez devido ao aumento da presença de CO2 na atmosfera.