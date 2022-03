Ataque ao teatro Mariupol deixou 300 vítimas, segundo fontes locais

Lviv (Ucrânia), 25 Mar Cerca de 300 refugiados no teatro da cidade ucraniana de Mariupol foram mortos no atentado russo de 16 de março, informaram esta sexta-feira as autoridades locais, que se baseiam nos testemunhos dos sobreviventes. “Há informações de testemunhas oculares de que cerca de 300 pessoas foram mortas no Teatro de Drama de Mariupol como resultado do bombardeio de um avião russo”, anunciou o conselho municipal da cidade, cercado por forças russas, em seu canal Telegram. “Queríamos acreditar até o fim que todos conseguiram se salvar. Mas as palavras daqueles dentro do prédio no momento do ataque terrorista dizem o contrário”, continua a mensagem. Cerca de 130 pessoas foram resgatadas vivas do abrigo antiaéreo construído sob o teatro da cidade portuária, conforme relatado na semana passada pela comissária do parlamento ucraniano para os Direitos Humanos Liudmyla Denisova. De acordo com as autoridades ucranianas, entre 1.000 e 2.000 pessoas costumavam se refugiar no porão do teatro, mas não conseguiram determinar o número de pessoas no interior no momento do atentado. Portanto, o número daqueles que ainda podem estar enterrados sob os escombros é desconhecido. As tropas russas já controlam a parte oriental da cidade, que foi arrasada pelos combates e onde cerca de 100.000 habitantes permanecem cercados com quase nenhuma água, eletricidade e suprimentos básicos, como alimentos ou remédios. O Ministério da Defesa russo atribuiu a destruição do teatro ao batalhão ucraniano de extrema-direita Azov, que acusou de explodir o teatro como uma provocação, enquanto Moscou disse que bombardeou o prédio porque combatentes estavam escondidos nele. CHEFE int-cph/fp