Arturo Vidal marcou o desconto, mas foi cancelado pelo VAR no Chile x Brasil

O Chile perde por 2-0 para o Brasil na penúltima data das eliminatórias do Qatar 2022. O 'Roja' foi por iniciativa para o estágio complementar, eles criaram uma jogada perigosa que terminou no gol de Arturo Vidal. Infelizmente, o VAR cancelou seu gol para a posição de frente do meio-campista.

Aconteceu 48 minutos de jogo. Joaquín Montecinos, que substituiu Enzo Roco, lutou com uma bola pela ala direita e conseguiu um cruzamento que encontrou Arturo Vidal, que definiu de forma excelente contra Alisson.

O árbitro assobiou um gol para os chilenos, mas o VAR avisou que iria rever a jogada. Depois de alguns minutos de espera, concluiu-se que o jogador do Inter de Milão estava impedido, então as ações foram retomadas no estádio do Maracanã.