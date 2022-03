Aqui estão as opções onde você pode chegar ao Estereo Picnic 2022

Durante este último fim de semana de março, o campo de golfe Briceño receberá milhares de amantes da música ao vivo que participarão de uma nova versão do Stereo Picnic Festival (FEP). Nos três dias do festival, os cinco palcos habilitados aumentarão o volume dos alto-falantes das 14h30 até o amanhecer. A única coisa que o público deve fazer é chegar ao local e para isso existem várias opções disponíveis.

Ônibus, carros, vans, motoristas escolhidos, entre outros. Os participantes da FEP têm várias opções para chegar ao campo de golfe Briceño e podem escolher a que melhor se adapta ao seu orçamento.

Veículo particular

Os participantes da FEP podem ir com seu grupo de amigos em um carro particular, mas devem estar cientes de que devem procurar estacionamento na área que funciona até o momento em que planejam deixar o evento. Da mesma forma, é importante lembrar a responsabilidade que isso implica, como não consumir álcool para poder retornar em seus cinco sentidos.

Caso você tenha um carro e decida beber álcool, o Festival tem à sua disposição o serviço de motorista escolhido no valor de $140.000 em cada trecho. Os usuários deixavam o campo de golfe e o motorista os deixava em um único ponto de chegada em Bogotá. Como isso funciona?

Ônibus

A FEP também oferece serviço de ônibus que partem e chegam a vários pontos em Bogotá. Entre os principais está o estacionamento de Carulla Alhambra (Calle 114 #45 .78) e o Maloka Interactive Museum (Carrera 68D #24ª -51).

Cada ônibus partirá a cada 20 minutos das 11h às 19h para o Festival e o retorno será das 22h até o final de cada dia. O serviço custa $25.000 por ida por dia, ou $70.000 para os três dias; e a devolução custa $35.000 por dia ou $100.000 para os três dias. Se você comprar ida e volta, por dia custa $45.000 ou $125.000 pelos três dias.

Vans

As vans FEP podem ser compradas na página Yellow Tickets. Ao deixar os dados, você será contatado para coordenar um ponto de partida de Bogotá e dois pontos de chegada (o local de retirada e um local adicional). Os preços variam de acordo com os lugares para as pessoas:

11 pessoas: $450.000 por dia ou $1.300.000 para os três dias

14 pessoas: $500.000 por dia ou $1.450.000 para os três dias

18 pessoas: $600.000 por dia ou $1.7500.000 para os três dias

Seja qual for a forma como você decidir viajar para a FEP, lembre-se de não começar a viagem ao campo de golfe sem primeiro verificar se você tem tudo o que precisa para aproveitar o festival. Entre o essencial está levar seu documento de identidade, o cartão de vacinação contra a covid-19 e nem é preciso dizer que sua alça, que é a entrada para o evento.

Além disso, lembre-se de levar dinheiro em sua alça para poder comprar alimentos e bebidas dentro do festival. Para usar o sistema, é necessário ativar o identificador no link: festivalestereopicnic.com/handles. O evento recomenda que você salve o número de série que é possível encontrar na parte de trás da alça e também registrá-lo, pois “em caso de qualquer problema, será de vital importância poder oferecer melhor suporte técnico e resolver quaisquer imprevistos”.

Além disso, lembre-se de outros itens recomendados para levar e outros que você definitivamente deve deixar em casa. Na Infobae Colombia, fizemos uma lista para que você possa aproveitar o 'Comeback' da EFF sem problemas.

