A Ucrânia considera Jerusalém um dos lugares “prioritários” para um encontro entre Zelensky e Putin

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andrei Yermak, disse que considera a cidade de Jerusalém como um dos lugares “prioritários” para uma próxima reunião entre a Ucrânia e a Rússia no âmbito das conversações de paz entre as duas nações.

“Também consideramos Jerusalém um dos locais prioritários para a futura reunião do presidente ucraniano Volodymir Zelensky com o presidente russo Vladimir Putin”, disse Yermak durante uma conversa com a mídia israelense.

A este respeito, congratulou-se com a mediação do primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, que voltou a falar com o presidente ucraniano, e disse que o país poderia ser um garante da segurança ucraniana, conforme noticiou o jornal israelita 'The Times of Israel'.

Falando a jornalistas israelenses via Zoom, Yermak afirmou que as autoridades ucranianas “estão impressionadas com o quão profundamente conscientes da situação as autoridades israelenses e o primeiro-ministro Bennett, em particular, estão.

O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andrei Yermak

Segundo Yermak, a Ucrânia espera que Israel possa ser um dos garantes de um novo acordo de segurança para o país. “Isso seria histórico e justo, porque temos laços muito estreitos com Israel”, disse, como afirmou a agência ucraniana Ukrinform.

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky pediu a Israel em 20 de março que abandonasse sua neutralidade e apoiasse a Ucrânia para evitar uma “solução final”, um “genocídio” de forças russas atacando seu país, e assim comparou o ataque ao Holocausto.

Bennett viajou para Moscou no início de março e se tornou o primeiro líder estrangeiro a se encontrar pessoalmente com Putin desde que a invasão começou em 24 de fevereiro.

Esta quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU voltou a apelar à “cessação imediata” das hostilidades da Rússia na Ucrânia, bem como “todos os ataques a civis e alvos civis”, na segunda resolução em menos de um mês, o que não é vinculativo.

Com 140 votos a favor, 5 contra (Rússia, Síria, Coreia do Norte, Eritreia e Bielorrússia) e 38 abstenções, a comunidade internacional aprovou esmagadoramente esta nova resolução apresentada pela Ucrânia, e promovida pelo México e França, sobre as “consequências humanitárias da agressão russa”, que em menos de um mês causou o deslocamento de 10 milhões de pessoas, 3,5 milhões delas refugiadas no exterior, metade crianças.

Através de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou a importância de os membros da organização adotarem uma resolução humanitária, mas acima de tudo que o fazem mostrando unidade.

Este resultado mostra que a rejeição da comunidade internacional à invasão russa do território ucraniano é quase semelhante à demonstrada em 2 de março passado, quando foi adotada a resolução que “deplorou” a agressão russa e pedia sua cessação imediata.

(Com informações da Europa Press)

