A Espanha ainda não convence a Alemanha e a Holanda sobre os preços da energia

Bruxelas, 25 Mar Os líderes da União Europeia (EU) estão envolvidos em um debate “intenso” sobre os preços da eletricidade, no qual os dois países mais relutantes em adotar as medidas defendidas pela Espanha para intervir temporariamente no mercado, como Holanda ou Alemanha, continuam convencidos de que eles não são os certos. Numa primeira ronda de intervenções na cimeira, praticamente todos os chefes de Estado e de Governo da UE “pediram para alterar” o rascunho que chegou à sua mesa após um debate em que reiteraram as posições iniciais “muito diferentes” que já eram conhecidas antes da reunião, explicaram fontes comunitárias. Embora “todas as opções” que a Comissão Europeia introduziu no menu que apresentou na passada quarta-feira estejam a ser avaliadas, as mesmas fontes veem uma possível “zona de aterragem” na ideia de promover compras conjuntas de gás e melhorar o armazenamento deste hidrocarboneto na Europa para o próximo inverno. Mas questionados se está a ser ponderada uma solução específica para a Península Ibérica, como preconiza o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o seu homólogo português, António Costa, respondem que está a ser procurada uma solução que “cabe a todos”. A Alemanha e, especialmente, os Países Baixos, ainda não estão a torcer o braço e alertam que colocar um limite no preço do gás no mercado grossista e compensar a diferença da eletricidade significaria distorcer o mercado europeu da eletricidade. Além disso, fontes holandesas explicam que a criação de um fundo para pagar tal compensação às empresas de eletricidade a nível europeu pode levar os capitais do bloco a acabarem financiando a gigante energética Gazprom. A Espanha, por sua vez, continua a trabalhar “com uma atitude construtiva”, apontam fontes da Moncloa, e procura convencer a necessidade de adotar as medidas que Sánchez trouxe para a mesa de debates em Berlim, considerada o parceiro-chave para seu endosso para incentivar o resto dos céticos. A primeira rodada de intervenções dos chefes de Estado e de Governo durou quase cinco horas e a reunião foi suspensa para continuar os trabalhos em nível técnico antes de os líderes voltarem à mesa pouco antes das 15h. casa-jaf/cat/pddp (Mais informações sobre a União Europeia em euroefe.euractiv.es)