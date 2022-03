Yeferson Cossio confessou que tem a tusa viva para Jenn Muriel

Terminar um relacionamento de mais de 9 anos, que Yeferson Cossio garantiu que compartilhou com Jenn Muriel, tem sido uma questão complicada para o Antioquiano que viu seu caso com o fim nascido em Medellín. Vale ressaltar que toda uma polêmica surgiu em torno dessa quebra nas redes sociais, depois que a influenciadora foi vista com Aida Victoria Merlano em situações comprometedoras.

A separação ocorreu em fevereiro de 2022 quando, por meio de um comunicado oficial, Cossio confirmou que ele e Muriel não estavam mais juntos, embora nos últimos dias tenham estrelado uma cena engraçada em que Jenn Muriel o pediu em casamento e confessou que estava grávida, como parte de uma piada que ele estava fazendo o influenciador.

Recentemente, a paisa compartilhou uma mensagem por meio de sua conta no Twitter na qual confessou que o tópico da tusa devido ao seu rompimento romântico estava batendo forte nele.

“Opa, eu tenho tanta tusa. Quanto tempo isso acontece? É uma sensação horrível”, escreveu Cossio no Twitter.

Aqui está o conteúdo da Yeferson Cossio :

O gerador de conteúdo, Yeferson Cossio, compartilhou uma mensagem na qual ele diz que tusa está muito mal. Retirado do Instagram @rastreandofamosos

O comentário do gerador de conteúdo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, então o portal de fofocas 'Tracing Famosos' foi responsável por divulgar o conteúdo que gerou todo tipo de reação dos seguidores de Yeferson Cossio, já que a imagem já ultrapassa 3.500 curtidas e entre os quase 160 comentários alguns perguntaram se a tusa será para Aida Victoria Merlano ou realmente para Jenn Muriel.

“A tusa é por quem, para Aida ou Jenn, porque com Jenn elas ficam ótimas para uma caminhada e tudo mais”, “Mas como você sai com a tusa todos os dias”, “Tusa? E fique com o ex escondido”, “Se você a ama tanto, mude por ela, isso é amor, lute por aquela pessoa que nos faz felizes”, “Não entendo, eles dizem que acabaram, mas vão passear juntos, resmungam juntos... quando um acaba, acaba para sempre”, entre outros.

E é que, apesar de terem sido repetidamente vistos juntos em algumas viagens e eventos, depois de terem confirmado a separação, há especulações nas redes sociais de uma possível reconciliação do casal, no entanto, nenhum deles confirmou ou negou o fato e eles não se referiram ao diferentes momentos em que compartilharam depois de pôr fim ao relacionamento.

Em 22 de março, através de uma rodada de perguntas e respostas através de sua conta no Instagram, que ele chamou de “o que você quer saber?” , em que resolveu algumas preocupações de sua vida privada, seus seguidores não perderam a oportunidade de questioná-lo sobre seu relacionamento com Jenn Muriel, querendo saber se ele ainda sentia falta do ex-parceiro ou não.

“Cara, Jenn é a pessoa com quem passei mais tempo nos últimos 9 anos da minha vida, naturalmente sinto muita falta dela, aliás, essa fazenda sem ela parece super estranha, mas é assim que as coisas funcionam e a vida continua”, expressou o gerador de conteúdo através de seu 'InstaStories'.

