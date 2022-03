Um total de 92,82 milhões de mexicanos poderão participar da consulta

Cidade do México, 23 Mar O Instituto Nacional Eleitoral (INE) do México declarou por unanimidade na quarta-feira os cadernos eleitorais e a lista nominal de eleitores a serem utilizados no processo de consulta para a revogação do mandato presidencial, a ser realizado em 10 de abril, que será de 92.823.216 milhões de cidadãos. Em sessão extraordinária, o presidente do INE, Lorenzo Córdova, disse que declarar ambos os documentos válidos e definitivos “confirma que o INE está a garantir a universalidade do sufrágio”. Ele destacou que todo cidadão registrado na lista nominal e que tenha sua credencial válida “poderá participar no dia 10 de abril para emitir livremente sua opinião sobre a revogação do mandato do presidente da república e que ele terá uma cédula esperando por ele e esperando por ele na votação. centro que corresponde a ele.” Ele lembrou que o número total de cidadãos inscritos na lista nominal de eleitores “somos nós que poderemos votar em 10 de abril e é a base para o cálculo dos 40% que o artigo 35 da Constituição estabelece em percentagem para que os resultados desse exercício sejam vinculativos”, disse. Córdova considerou que os avanços que o México fez na área do registro “nos permitem contrastar a diferença diametral entre o registro eleitoral que temos hoje e o usado na era do México pré-democrático”. Ele disse que histórias sobre pessoas que “votaram mais de uma vez, pessoas que foram excluídas do registro para impedi-las de votar ou falecidos que estavam votando” são fenômenos que, graças ao robusto sistema eleitoral que faz dos cadernos eleitorais e da lista nominal seu eixo, “permaneceram no passado e foram erradicados da organização de eleições no México”. Além disso, lembrou que, para facilitar a participação dos cidadãos no processo de revogação, o Conselho Geral do INE aprovou que as credenciais que perderam a validade em 1 de janeiro de 2022 “possam ser utilizadas em processos desse tipo, como nas eleições autárquicas deste ano”. Na quarta-feira, o INE informou que a Comissão de Reclamações e Reclamações da agência emitiu uma medida preventiva contra o presidente Andrés Manuel López Obrador pela divulgação de propaganda governamental durante um período proibido, bem como a promoção do processo de consulta para a revogação do mandato dos cidadãos. Nas últimas semanas, López Obrador criticou o INE, que acusou de não querer promover a consulta para revogar o mandato. A consulta, resultante da Lei Federal sobre a Revogação de Mandato promulgada em setembro, causa polêmica porque o próprio presidente mexicano a está promovendo, então a oposição o acusou de “uma campanha permanente” para mobilizar suas fileiras. CHEFE jmrg/cpy (foto)