Um “nunca mais” no céu de Roma em memória dos desaparecidos

Andrew Cuesta Roma, 24 Mar Angelo Marasca, um argentino de 52 anos que vive em Roma há uma década, está emocionado ao lembrar os milhares de pessoas desaparecidas que deixaram o Plano Condor, o sistema repressivo construído por várias ditaduras latino-americanas nos anos 70 e 80 do qual ele próprio foi vítima quando era muito jovem. As cicatrizes deixadas por aquela terrível experiência levaram-no a lançar uma iniciativa com a qual recordar todas as vítimas: acender o Farol de Roma para iluminar o céu da capital com “uma luz que nunca mais diz aos desaparecidos e às violações dos direitos humanos”, explica à Efe. O Farol, que foi construído no Monte Romano de Gianicolo desde 1911, quando foi doado por um grupo de italianos que vivem na Argentina para a capital italiana, será aceso hoje pelo segundo ano durante o Dia da Memória da Verdade e da Justiça, um dia em homenagem às vítimas do último e mais feroz ditadura militar naquele país (1976- 1983). “Para mim, ver aquela luz que diz 'nunca mais' é uma sentença moral para todas aquelas pessoas que fizeram tanta coisa errada”, diz Marasca, que lembra amargamente o episódio de violência que experimentou aos 12 anos e foi ameaçado por um grupo militar armado que simulou seu tiroteio para assustá-lo, também como outra experiência traumática dos 17 anos. “Meus amigos e eu estávamos em uma praça ao lado da escola e uma patrulha policial veio e nos sequestrou: eles nos levaram a uma delegacia de polícia nos arredores de Buenos Aires, e lá fomos despojados e torturados. Passamos quase 12 horas em confinamento solitário e foi em plena democracia, em 1985", diz. Enquanto Marasca experimentou a repressão na primeira pessoa, o italiano Enrico Calamai observou essa situação no consulado de seu país em Buenos Aires, onde chegou em 1972. “Na Argentina eu estava no consulado e meu trabalho era preparar passaportes e documentos para repatriar italianos que estavam no país, se necessário”, explica o chamado “Schindler de Buenos Aires” à Efe, apelido que ganhou por ter ajudado mais de 300 perseguidos pelo regime militar argentino a deixar o país. Em 1976, quando a junta militar encenou um golpe de Estado na Argentina - que hoje tem 46 anos - e a repressão começou, Calami, graças ao seu trabalho no consulado, pôde conceder passaportes italianos àqueles que precisavam escapar das garras do Plano Condor elaborado pelos militares argentinos com o regimes ditatoriais de seus vizinhos, como Chile, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O diplomata ainda se lembra das vítimas da repressão silenciosa no país naqueles anos: “Uma jovem veio ao consulado com a mãe para registrar uma queixa porque seu namorado havia sido sequestrado e alguns dias depois ela também foi sequestrada”. O que mais o surpreendeu nessa história é que, embora a menina não tivesse atividade política, eles a torturaram: “Se você fosse jovem, suspeitava e eles poderiam fazer você desaparecer. Essa era a realidade da Argentina.” “Ela veio ao consulado dele para denunciar, mesmo que tivesse sido ameaçada se o fizesse, e eu enviei toda a sua documentação para Roma, mas não houve resposta” pelas autoridades italianas, recorda amargamente. E ele é muito crítico do imobilismo do Ocidente diante da brutal repressão do Plano Condor em todo o Cone Sul: “Eles ficaram em silêncio porque tinham interesses econômicos, deram prioridade aos interesses e não aos direitos humanos”, diz. Ele ainda está frustrado com o processo judicial na Itália para julgar mais de uma centena de soldados pelo desaparecimento de centenas de ítalo-latino-americanos durante o Plano Condor, que terminou este ano depois de mais de duas décadas: “Uma coisa é julgar criminosos de guerra ou estuprar qualquer ser humano e outra é julgar criminosos de guerra ou estuprar qualquer ser humano e outra é condenar em defesa de seus cidadãos.” Calami e Marasca participam hoje juntos no evento da iluminação do Farol de Roma para lembrar os desaparecidos e as mães e avós da Plaza de Mayo, mas também todas as vítimas das guerras. É por isso que a luz do Farol se tornará ainda mais importante este ano, quando a Ucrânia for devastada por uma guerra terrível, para enviar a mensagem de “um nunca mais, mais forte do que nunca, que a guerra cessa e não haja mais violações da lei”, disseram ambos à Efe. CHEFE acd/mr/ig (foto) (vídeo)