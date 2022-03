Um imigrante cubano é resgatado em uma prancha de windsurf nas águas da Flórida

Miami, 24 Mar Um treinador de mergulho cubano que cruzou o Estreito da Flórida em uma prancha de windsurf foi resgatado em South Florida Keys (EUA) e transferido para um hospital, autoridades disseram quinta-feira. A estação da Guarda Costeira dos EUA em Islamorada resgatou o homem que montava uma prancha de windsurf na quarta-feira, aproximadamente 15 milhas (24 km) ao sul desta chave da Flórida, de acordo com um tweet da agência federal. O homem, que vários meios de comunicação locais identificaram como Elián Lopez, “foi transferido para o EMS (serviços médicos de emergência) para um nível mais alto de atendimento. Ele estava usando um #chalecosalvavidas, tinha GPS e celulares”, acrescenta o tuíte do sétimo distrito da Guarda Costeira. Conforme publicado hoje por meios de comunicação como o Local 10, López é instrutor de mergulho da cidade de Varadero, na província de Matanzas (Cuba), e decidiu fazer esta viagem para receber atendimento médico nos Estados Unidos. “Requer medicação urgente, que é uma das razões pelas quais ele arriscou desesperadamente sua vida”, escreveu Dunia Rodríguez, sua prima, em uma petição no site Change.org. A petição para “impedir a deportação de Elián para Cuba” ultrapassa 300 assinaturas e visa ganhar 500. Segundo seus parentes, Elián Lopez tem uma colostomia para câncer de cólon e deixou Cuba em busca de tratamento de saúde nos Estados Unidos, um cuidado que não pode receber em Cuba, segundo a Univision. “Ele estava muito desidratado e eles o levaram para o hospital”, escreveu Alaydin Cabrera, primo de López que já se juntou nas redes sociais para pedir ajuda, no Facebook. Cabrera e Rodriguez estão entre os parentes que estão pedindo publicamente às autoridades de imigração dos EUA para que Lopez permaneça neste país e “obtenha o tratamento de que precisa e, eventualmente, se reúna com sua esposa e filha”, escreveram. O suboficial da Guarda Costeira Martin McAdams disse que Lopez “usava equipamentos de segurança muito necessários quando localizamos pessoas”, coleta a Local 10. CHEFE jip/emi