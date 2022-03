Ucrânia registra 5 jornalistas mortos e 148 crimes contra a mídia

Lviv (Ucrânia), 24 Mar As autoridades ucranianas registraram a morte de cinco jornalistas e 148 crimes contra informantes e meios de comunicação na guerra naquele país, informou o Centro Ucraniano de Comunicação Estratégica e Segurança da Informação (Stratcom) na quinta-feira. Além disso, sete jornalistas ficaram feridos, seis foram sequestrados e um está desaparecido; houve cinco incidentes envolvendo armas de fogo contra informantes, onze ameaças de morte e quatro meios de comunicação foram ocupados ou destruídos pelas forças russas, de acordo com a fonte. Um total de 70 meios de comunicação no país tiveram que parar de operar desde a invasão da Ucrânia pelas tropas russas em 24 de fevereiro. A fonte acrescentou que dez torres de televisão foram derrubadas, seis vezes a transmissão de rádio e televisão foi interrompida e um total de 19 crimes cibernéticos foram cometidos contra a mídia ucraniana. A Stratcom afirma ainda que houve quatro bloqueios na Rússia sobre o trabalho da mídia ucraniana naquele país. CHEFE int-jam/mj