Tesla enfrenta rejeição antes da festa de abertura da gigafábrica

(Bloomberg) - A Tesla Inc. está enfrentando oposição de grupos comunitários e ambientais sobre seu plano de sediar uma festa para 15.000 pessoas para marcar a abertura de sua gigafábrica em Austin.

A empresa está planejando oferecer passeios pelas instalações de 74 hectares, comida e dois palcos com música ao vivo no evento somente para convidados em 7 de abril, de acordo com os planos apresentados ao Condado de Travis, que abrange Austin. As autoridades concederam aprovação na terça-feira mesmo depois de ouvir o depoimento de alguns vizinhos preocupados.

Paul DiFiore, representante da Colorado River Conservancy e do grupo de justiça ambiental PODER, com sede em Austin, citou ruído, estradas bloqueadas, poeira de construção e poluição da água como problemas.

“Esta grande inauguração não substitui o compromisso real com a comunidade”, disse DiFiore. “Peço que você considere rejeitar esta permissão e forçar a Tesla a adiar sua celebração até que eles comecem a tratar a comunidade no condado de East Travis não apenas como uma força de trabalho para Elon Musk, mas como vizinhos e parceiros.”

Musk, o CEO da Tesla, tem várias operações no Estado da Estrela Solitária, mudou-se recentemente para lá e mudou a sede da Tesla para Austin no ano passado. Em Brownsville, sua empresa SpaceX ajudou a revigorar a economia local, mas também gerou resistência de alguns moradores que se ressentem do influxo de riqueza e do aumento dos preços dos imóveis que trouxe consigo.

A Tesla não respondeu a uma mensagem buscando comentários.

Na terça-feira, a empresa organizou uma grande celebração de inauguração de sua primeira fábrica europeia localizada nos arredores de Berlim. A polícia removeu pelo menos um manifestante que estava bloqueando uma estrada durante uma manifestação contra os impactos ambientais da fábrica.

