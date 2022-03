Supremo Tribunal autoriza investigação do Ministro da Educação para Favores Evangélicos

Brasília, 24 Mar Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou esta quinta-feira a investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeita de privilegiar pastores evangélicos próximos ao governo de Jair Bolsonaro na distribuição de recursos em seu gabinete. A juíza Cármen Lúcia Antunes aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República, que busca saber se existe um grupo de lobby formado por líderes de igrejas pentecostais que teriam poderes sobre a libertação de partidos do Ministério da Educação. “As circunstâncias acima, que mostram práticas criminosas a serem apressadas, tornam essencial, segundo o comunicado do Ministério Público, que a investigação dos alegados acontecimentos seja aprofundada”, disse Antunes na sua decisão. O procurador-geral, Augusto Aras, já apontou a possibilidade de crimes de corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência terem sido cometidos, entre outros. O juiz também permitiu que o Ministério Público tomasse declarações de Ribeiro, ministro da Educação desde julho de 2020, e dos pastores evangélicos Gilmar Santos e Ailton Moura, ambos próximos do presidente Jair Bolsonaro. Os nomes desses dois religiosos apareceram em uma infinidade de reportagens de jornais publicadas esta semana que revelaram a existência desse suposto “gabinete paralelo” dentro da Educação. O escândalo ganhou uma nova dimensão depois que o jornal Folha de São Paulo vazou um áudio em que o ministro, que também é pastor presbiteriano, garante que os orçamentos da educação têm entre suas prioridades promover projetos dessas igrejas evangélicas relacionadas ao Governo. “A minha prioridade é atender, em primeiro lugar, aos municípios que mais precisam e, em segundo lugar, atender a todos aqueles que são amigos do pastor Gilmar”, disse Ribeiro na conversa gravada, na qual afirma que esta estratégia responde a “um pedido especial” que lhe foi feito pelo próprio “Presidente da República” . Além disso, o jornal Estado de São Paulo afirmou que Gilmar Santos pediu a um prefeito uma quantia indeterminada de dinheiro para “protocolar” suas demandas no Ministério da Educação e que, uma vez liberados os recursos, ele deveria pagar-lhe “um quilo de ouro”. Apesar das crescentes pressões de grupos parlamentares e entidades educacionais, Ribeiro permanece, por enquanto, à frente da Educação e, em entrevista à CNN Brasil, disse “manter-se firme”. Ele também ressaltou que, no passado, denunciou pelo menos um dos religiosos à Controladoria Geral do Estado para investigá-lo pela possível “prática de ordens e intermediações irregulares”. Ribeiro, que é o quarto ministro da Educação desde que a extrema-direita Bolsonaro tomou posse, em 2019, responde agora ao Supremo Tribunal Federal por um alegado crime de homofobia, depois de declarar publicamente que os homossexuais são “produto de famílias desajustadas”. CHEFE cms/tapete/jrh