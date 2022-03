Sánchez pedirá à OTAN e à UE que fortaleçam sua unidade em resposta a Putin

Madri, 24 Mar O chefe do governo, Pedro Sánchez, viajará a Bruxelas nesta quinta-feira para participar das cúpulas da OTAN e da União Europeia com a presença do presidente dos EUA, Joe Biden, onde exigirá que ambos fortaleçam sua unidade como a melhor resposta a Vladimir Putin. A cúpula europeia já estava planejada há algum tempo, mas diante da guerra na Ucrânia, uma reunião extraordinária da Aliança Atlântica foi convocada para o mesmo dia. Biden participará dela, depois participará de uma reunião do G7 e mais tarde estará presente no início da cúpula da comunidade. Tudo isto com o objetivo de demonstrar unidade perante Putin, uma unidade que o Governo espanhol salienta deve emergir ainda mais fortalecida das reuniões previstas em Bruxelas. Na primeira, a OTAN (na qual o presidente ucraniano Volodymir Zelensky falará por videoconferência) Sanchez, segundo fontes do governo, fará propostas específicas e ratificará o compromisso “inabalável” da Espanha com a Aliança. Especialmente porque Madri sediará no final de junho a próxima cúpula ordinária da OTAN, na qual um novo conceito estratégico da organização será aprovado. Não se espera que haja uma reunião entre Sánchez e Biden além do fato de que eles coincidirão na reunião e o papel especial desempenhado pelo chefe de governo na realização da próxima cúpula. No seu discurso, o Presidente do Governo reiterará a sua vontade de abrir o debate na sociedade espanhola e com as várias forças políticas, a fim de aumentar as despesas com a defesa. A intenção é avançar gradualmente para 2% do PIB em gastos com defesa, conforme proposto na cúpula da OTAN no País de Gales, embora, por enquanto, o governo esteja previsto para atingir 1,22 ou 1,24 até 2024. Como pretende propor na cúpula de Madri, Sánchez chamará a atenção para a necessidade de fortalecer não apenas o flanco oriental diante da ameaça da Rússia, mas também o flanco sul da OTAN, especialmente para prestar atenção ao Sahel e onde a presença russa está crescendo. O apelo para fortalecer a unidade também estará presente no discurso de Sanchez na cimeira subsequente da União Europeia, que em seu primeiro dia será dedicada principalmente à análise de vários aspectos da guerra na Ucrânia. Só no dia seguinte, sexta-feira, é que os líderes europeus abordarão o que é considerado a principal questão do Conselho, a adoção de medidas para tentar frear o custo da energia. Para este debate, fontes do governo dizem que Sánchez virá convencido de que haverá um acordo que permitirá resolver os altos preços da eletricidade e defenderá suas propostas para isso, mas sem considerar a possibilidade de levantar um veto às decisões da cúpula.