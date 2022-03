RCB Bank of Cyprus fecha seu setor de varejo devido à guerra na Ucrânia

Nicósia, 24 Mar O banco RCB Bank em Chipre, inaugurado em 1995 como subsidiária do banco estatal russo VTB Bank anunciou na quinta-feira sua decisão de fechar gradualmente suas operações bancárias e transformar o banco em uma empresa de gestão de ativos regulamentada, devido à “atual geopolítica situação”. Em comunicado, o RCB disse que, embora continue a ter “liquidez e capital abundantes, a atual situação geopolítica extremamente volátil o obriga a transformar e adotar uma nova estratégia”. “A nova estratégia é eliminar progressivamente as operações bancárias e, ao mesmo tempo, garantir os interesses dos nossos clientes”, diz o comunicado. O RCB tentou tranquilizar seus clientes, observando que, durante esse processo de transformação, continuará atendendo e processando todos os pedidos de pagamentos ou transferências de depósitos para contas de outros bancos, cumprindo as obrigações atuais. “Posteriormente, uma vez que o banco tenha concluído sua retirada de aceitar depósitos e conceder empréstimos, ele planeja se transformar em uma empresa de gestão de ativos regulados, dados os ativos significativos em seu balanço”, acrescentou. A partir de quinta-feira e de acordo com a Supervisão Bancária do Banco Central Europeu, o RCB Bank “deixará de conduzir novos negócios com clientes, tanto em termos de depósitos quanto de empréstimos”, disse. Anteriormente, o RCB anunciou esta semana a venda parcial de seus ativos de empréstimo no valor de 556 milhões de euros ao Hellenic Bank. Na passada segunda-feira, a agência de notação de risco Standard & Poor's Global Ratings (S&P) anunciou a suspensão do seu rating do RCB Bank “devido à sua relação com o banco russo VTB Bank” e “a transferência de propriedade para acionistas cipriotas após a invasão russa”. A S&P lembrou que “o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA impôs sanções contra o VTB Bank JSC e suas subsidiárias em 24 de fevereiro de 2022”. A agência lembrou ainda que “no mesmo dia, o VTB Bank vendeu a sua participação de 46,3% no RCB Bank, com sede em Chipre, aos acionistas cipriotas do banco, controlados por membros da administração do RCB. Isso fazia parte do plano da administração de proteger o RCB da escalada das tensões geopolíticas”. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, participou da abertura do RCB em Nicósia em 2007. CHEFE fl/ih/ah