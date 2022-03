Quase 60 milhões de europeus vivem com o ruído excessivo do tráfego

Barcelona (Espanha), 24 Mar Quase 60 milhões de europeus vivem sob níveis de ruído gerados por carros prejudiciais à saúde, de acordo com um estudo do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal). De acordo com o relatório, publicado pela revista Environment International, se as cidades europeias cumprissem as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre ruído, evitariam mais de 3.600 mortes por doença cardíaca isquêmica a cada ano. O ISGlobal, um centro promovido pela fundação espanhola La Caixa, avaliou os níveis de ruído do tráfego rodoviário, a principal fonte de ruído ambiental, em 749 cidades europeias e seu impacto na saúde. Estudos anteriores já haviam vinculado o ruído ambiental a uma série de efeitos nocivos à saúde, como distúrbios do sono, desconforto, doenças cardiovasculares e metabólicas, efeitos adversos ao nascimento, comprometimento cognitivo, problemas de saúde mental e deterioração do bem-estar. “A exposição prolongada ao ruído do tráfego rodoviário pode causar uma reação de estresse sustentada que resulta na liberação de hormônios do estresse, aumento da freqüência cardíaca e pressão arterial e vasoconstrição, o que pode levar a doenças crônicas, doenças cardiovasculares ou transtornos de depressão e ansiedade”, segundo os autores do estudo. Os resultados mostram que mais de 48% dos 123 milhões de adultos (20 anos ou mais) incluídos na análise apresentam níveis de ruído superiores aos recomendados pela OMS, o que aconselha que o nível médio registrado ao longo de 24 horas não exceda 53 decibéis (ou 53 db Lden). No que diz respeito às capitais do país, o percentual da população exposta a níveis superiores aos recomendados varia de 29,8% em Berlim a 86,5% em Viena, 66,9% em Paris, 60,5% em Roma, 47,3% em Amsterdã ou 43,8% em Madri. SEGUNDA CAUSA AMBIENTAL DE DANOS À SAÚDE “Nossos resultados fornecem pela primeira vez um quadro geral das cidades europeias e nos permitem entender mais claramente por que o ruído gerado por meios de transporte é a segunda causa ambiental de efeitos adversos à saúde na Europa Ocidental, depois de poluir partículas no ar”, explica a pesquisadora Sasha Khomenko. “Mesmo assim”, ressalta, “estamos convencidos de que o verdadeiro impacto do ruído do trânsito na saúde é ainda maior, pois a falta de dados no nível da cidade limita os efeitos na saúde que podemos avaliar e, consequentemente, leva a uma subestimação do impacto”. Segundo Khomenko, os dados disponíveis permitiram apenas a análise da população exposta a mais de 55 dB Lden, com a “suspeita” de que efeitos adversos poderiam ocorrer mesmo em níveis mais baixos de ruído. A equipe também encontrou dificuldades metodológicas devido à heterogeneidade das informações e sua qualidade. CHEFE fjn/rq/ros/jl/ah (infográfico)