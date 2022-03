Qual é o plano final de Putin: jornada ao pensamento de seu mentor intelectual

Quando Vladimir Putin expôs ao mundo sua ideia de que a Ucrânia não existia como um país soberano e que era uma construção que pertencia à Rússia, muitos que conheciam os labirintos em sua cabeça sabiam que por trás desses conceitos havia um mentor, um guru, que os havia desenhado com ele. Alguém que lhe tinha dado a narrativa exata que poderia servir de desculpa para invadir o país vizinho democrático e cada vez mais independente de Moscovo e mais perto da Europa.

Esse guru não é outro senão Aleksandr Dugin, um intelectual, um “ profeta fascista ” como David Von Drehle o chama em sua coluna do Washington Post nesta quinta-feira. “A análise vem diretamente das obras de um profeta fascista do mais alto império russo chamado Aleksandr Dugin”, escreveu o colunista do jornal da capital norte-americana.

“A influência intelectual de Dugin sobre o líder russo é bem conhecida por estudiosos próximos do período pós-soviético , entre os quais ele às vezes se refere a Dugin de 60 anos como 'cérebro de Putin'. Seu trabalho também é familiar para a “nova direita” europeia, da qual Dugin tem sido uma figura de liderança por quase três décadas, e para a alt-right americana. De fato, a ex-esposa do líder nacionalista branco Richard Spencer, de origem russa, Nina Kouprianova, traduziu parte do trabalho de Dugin para o inglês”, explica Von Drehle.

O colunista americano explica ainda que a influência de Dugin nas decisões do Kremlin não é nova. O intelectual favorito de Putin tem influenciado as políticas de Moscou nos últimos 20 anos. Foi ele quem criou as narrativas necessárias para que o chefe de Estado russo pudesse se solidificar no poder e, acima de tudo, atingir as democracias ocidentais com novas ideias, sejam de esquerda ou de direita, indistintamente.

“Produto da decadência soviética tardia, Dugin pertence à longa e sombria linha de teóricos políticos que inventam um passado forte e glorioso — infundido com misticismo e obediente à autoridade — para explicar um presente fracassado”, diz o autor que compara o monge negro russo com outros intelectuais que dedicou sua voz em declarar que “ o futuro está em recuperar esse passado do presente liberal, comercial e cosmopolita (muitas vezes representado pelo povo judeu)”. É assim que ele lista Julius Evola, o monge louco do fascismo italiano; Charles Maurras, o reacionário nacionalista francês; Charles Coughlin, o apresentador de rádio americano; e até mesmo “o autor de um livro alemão chamado Mein Kampf”.

“Dugin conta essencialmente a mesma história do ponto de vista russo”, diz Von Drehle. “Antes que a modernidade arruinasse tudo, um povo russo espiritualmente motivado prometeu unir a Europa e a Ásia em um grande império, devidamente governado por russos étnicos. Infelizmente, um império concorrente baseado no mar de individualistas corruptos e sedentos de dinheiro, liderado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, frustrou o destino da Rússia e afundou a 'Eurásia', o seu termo para o futuro império russo”, sublinhou o colunista do Washington Post.

Um livro de sua autoria, publicado em 1997, inaugurou esta nova era que cativou o plano geopolítico de Putin. Tem o título pomposo: “Os fundamentos da geopolítica: o futuro geopolítico da Rússia”. Nele, Dugin estrutura todo o plano que ele tem em sua cabeça e que transferiu o homem que o ouve no Kremlin. “ Os agentes russos devem promover divisões raciais, religiosas e seccionais dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que promovem as facções isolacionistas daquele país. (Soa como você?) Na Grã-Bretanha, o esforço de operações psicológicas deve se concentrar em exacerbar divergências históricas com a Europa continental e movimentos separatistas na Escócia, País de Gales e Irlanda. Enquanto isso, a Europa Ocidental deve ser atraída para a Rússia pela atratividade dos recursos naturais: petróleo, gás e alimentos. A OTAN entraria em colapso por dentro ”.

“ Putin tem seguido esse conselho à risca , e ele deve ter sentido que as coisas estavam indo bem quando viu baderneiros quebrando janelas nos corredores do Congresso dos EUA, o Brexit da Grã-Bretanha da União Europeia e a crescente dependência da Alemanha do gás natural russo. Como o enfraquecimento do Ocidente está indo tão bem, Putin voltou-se para as páginas do texto de Dugin em que afirmou: “A Ucrânia como um Estado independente com certas ambições territoriais representa um enorme perigo para toda a Eurásia” e “sem resolver o problema ucraniano, geralmente não faz sentido falando de política continental'”, frisou Von Drehle.

O proeminente colunista também se pergunta o que poderia continuar no plano diretor de Putin - e de Dugin - uma vez que ele tivesse conseguido anexar a Ucrânia e afastá-la da Europa. “Dugin prevê uma divisão gradual da Europa em áreas de influência alemã e russa, com a Rússia fortemente no comando graças ao seu eventual domínio das necessidades de recursos da Alemanha. Enquanto a Grã-Bretanha desmorona e a Rússia pega os pedaços, o império eurasiano finalmente se espalhará, nas palavras de Dugin, 'de Dublin a Vladisvostok. '”

“Tão importante quanto os líderes ocidentais levando a megalomania mística de Dugin a sério, é tão urgente para Xi Jinping. Xi e Putin anunciaram no mês passado uma aliança para reduzir (a influência) dos Estados Unidos. Mas de acordo com Dugin, a China também deve cair. As ambições da Rússia na Ásia exigirão “desintegração territorial, divisão e partição política e administrativa do Estado [chinês]”, escreve Dugin. O parceiro natural da Rússia no Extremo Oriente, de acordo com Dugin, é o Japão ”, publicou o The Post.

Finalmente, ele diz: “Em certo sentido, o livro de 600 páginas de Dugin pode ser reduzido a uma ideia: a aliança errada venceu a Segunda Guerra Mundial. Se Hitler não tivesse invadido a Rússia, a Grã-Bretanha poderia ter sido desfeita. Os Estados Unidos teriam ficado em casa, isolacionistas e divididos, e o Japão teria governado a China antiga como parceira júnior da Rússia”. E conclui sobre este plano: “O fascismo da Irlanda para o Pacífico. Delirante? Espero que sim. Mas os delírios se tornam importantes quando são abraçados por tiranos .”

