Quais são os signos do zodíaco dos jogadores no Perú?

A lista de peruanos selecionados para o jogo Peru-Uruguai já foi publicada. Eles estarão presentes na próxima partida contra o Paraguai. Embora esta seja uma lista geral onde aparecem os arqueiros, defensores, atacantes e meio-campistas, que somam 29 no total, ainda não se sabe exatamente quem serão os 11 jogadores que enfrentarão o Uruguai hoje. Mas nos últimos treinos que o Gareca realizou, a participação constante de 11 jogadores de futebol pôde ser observada, e nós os selecionamos para descobrir quais são os signos do zodíaco de cada um e assim conhecer um pouco mais sobre suas atitudes, formas de enfrentar o rival e reações a vários resultados em quadra, de acordo com o astrologia. Se você quiser saber mais, mostramos todos os detalhes abaixo.

Esta lista do horóscopo branco-vermelho será mostrada na ordem da convocação da Federação Peruana de Futebol (FPF).

ARQUERO

- Pedro Gallese é signo de Peixes.

Sua data de nascimento é 23 de fevereiro de 1990. Atualmente, ele tem 32 anos e é natural de Lima. Como todo pisciano, ele tem um caráter calmo, reconfortante e muito calmo. Eles depositam sua confiança nos outros, mesmo sabendo que podem acabar sendo esfaqueados pelas costas.

Infelizmente, uma das piores características de Peixes é ser pessimista, mas se você tentar controlá-lo, você pode sair do buraco negativo.

O goleiro da seleção peruana Pedro Gallese espera poder ir para outra Copa do Mundo depois da Rússia 2018. | Foto: AFP

DEFESAS

- Luis Advíncula é um signo de Peixes.

Nasceu em 2 de março de 1990 em Chincha alta. Ele tem atualmente 32 anos de idade.

Como Pedro Gallese, os recursos são os mesmos, mas adicionaremos mais alguns. A honestidade pode estar entre suas melhores qualidades e quanto ao amor segundo a astrologia são sinais fiéis que estão em constante busca de união romântica e mental com o parceiro. O amor assume uma essência pura e o sexo é especial.

Os signos com os quais ele tem mais compatibilidade no amor são Escorpião, Virgem e Câncer.

Futebol Futebol - Copa do Mundo - Eliminatórias Sul-Americanas - Perú v Equador - Estadio Nacional, Lima, Perú - 1 de fevereiro de 2022 Luis Advincula do Perú reage REUTERS/Pilar Olivares

- Carlos Zambrano é um signo de Câncer.

Nasceu em 10 de julho de 1989 em Callao. Ele tem atualmente 32 anos de idade.

As pessoas do signo de Câncer são caracterizadas por serem caseiras, apaixonadas e muito românticas. A família é um pilar importante para compartilhar momentos inesquecíveis. É por isso que e muitas outras coisas causam admiração e todo mundo gosta delas.

Câncer é o signo compatível apaixonado por Touro e Virgem.

- Alexander Callens é um signo de Touro.

Nasceu em 4 de maio de 1992 em Callao. Atualmente, ele tem 29 anos.

É um sinal de que gosta de ser romântico no seu melhor. Ele também é um amante da resistência, persistência e força. Ele tem uma grande vontade de fazer as coisas e fazê-las muito bem.

Touro é o signo compatível apaixonado por Peixes e Câncer.

- Miguel Trauco é um signo de Virgem.

Nasceu em 25 de agosto de 1992 em Tarapoto. Atualmente, ele tem 29 anos.

Eles têm um caráter forte, ideias firmes e claras, porque quando querem algo, conseguem mais cedo ou mais tarde. Eles têm uma capacidade inata de convencer os outros, de ser o centro da atração e a alma de festas ou encontros.

Virgem é o signo compatível apaixonado por Câncer e Escorpião.

Futebol Futebol - Copa América 2021 - Quartas de Final - Perú x Paraguai - Estádio Olímpico, Goiânia, Brasil - 2 de julho de 2021 Miguel Trauco, peruano, em ação com o paraguaio Angel Romero REUTERS/Diego Vara

MEIO-CAMPISTAS

- Sergio Peña é um signo de Libra.

Nasceu em 28 de setembro de 1995 em Lima. Ele tem atualmente 26 anos.

Ele gosta de estabilidade e equidade em todos os aspectos. Libra é normalmente uma pessoa calma, ela gosta de solidão e harmonia. Também é provável que cause confusão e barulho quando você estiver em um momento ruim.

Libra é o signo compatível apaixonado por Sagitário e Leão.

- Renato Tapia é um signo de Leo.

Nasceu em 28 de julho de 1995 em Lima. Ele tem atualmente 26 anos.

Liderança é coisa dele, ele tem grande convicção e bons ideais. Seu bom coração, lealdade e senso de proteção os tornam únicos. Eles também gostam de atrair a atenção e ser sitiados por outras pessoas, se não souberem como controlá-lo, provavelmente se orgulharão.

Leão é o signo compatível apaixonado por Áries e Sagitário.

Renato Tapia começou em ambas as partidas do último dia duplo.

- Yoshimar Yotún é signo de Áries.

Nasceu em 7 de abril de 1990 em Callao. Atualmente, ele tem 31 anos.

São pessoas e líderes muito adaptáveis que podem se dar bem com os outros por causa de sua criatividade e espontaneidade. São pessoas muito detalhadas e observadoras.

Áries é o signo compatível apaixonado por Aquário e Gêmeos.

- André Carrillo é um signo de Gêmeos.

Nasceu em 14 de junho de 1991 em Lima. Ele agora tem 30 anos.

O maior reconhecimento neles é sua grande inteligência, mas não apenas no nível mental, mas também no momento de falar e agir. Geralmente são pessoas equilibradas, adaptáveis e muito dedicadas ao amor.

Gêmeos é o signo compatível apaixonado por Leão e Áries.

André Carrillo tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, de acordo com Transfermarkt. | Foto: AFP

- Christian Cueva é um signo de Sagitário.

Nasceu em 23 de novembro de 1991 em Trujillo. Ele agora tem 30 anos.

O que mais se destaca nesse signo é o distúrbio com o qual ele anda, eles também costumam fazer cenas de birra se algo não sair como pensavam ou planejavam. Mas nem tudo está ruim, caberá a cada Sagitário poder canalizar a frustração, a tristeza em fome para vencer, porque se canalizar sua energia, será capaz de resolver todo tipo de dificuldade.

Sagitário é o signo compatível apaixonado por Libra e Aquário.

Perú x Uruguai: a estatística que favorece o 'bicolor' na prévia do confronto das eliminatórias do Qatar 2022.

ATACANTE

- Gianluca Lapadula é signo de Aquário.

Nasceu em 7 de fevereiro de 1990 em Turim, Itália. Ele tem atualmente 32 anos de idade.

Grandes características que fazem o Aquário se destacar são: Ser amoroso, carinhoso e muito sensível. São pessoas muito empáticas e sempre buscam apoiar causas nobres, não porque desejam reconhecimento, mas porque é algo que vem de dentro. Faz parte de sua essência como pessoa ajudar sem esperar nada em troca.

Aquário é o signo compatível apaixonado por Áries e Sagitário.

Gianluca Lapadula nega seu treinador de Benevento: “Ele nega que não queira jogar”, disse seu advogado (Foto: @beneventocalcioofficial)

